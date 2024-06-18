Эмоция-эмоция, я тебя съем! Почему мы заедаем эмоции?

Еда — быстрый, простой и доступный способ отвлечься и поднять настроение (себе или близким). Почему мы заедаем эмоции и к чему это может привести, рассказывает бухгалтерам врач клиники.

родители или другие родственники предлагают ребёнку сладкое, чтобы он перестал плакать

подруги приносят упаковку мороженого, чтобы подбодрить после расставания с партнёром

мы отмечаем праздники и значимые события чаепитием с тортом или застольем

Связь еды и эмоционально насыщенных событий во многом обусловлена культурой и не страшна сама по себе.

Но если заедание:

🟢 происходит регулярно,

🟢приводит к перееданию,

🟢ведёт к колебаниям веса и проблемам со здоровьем,

🟢вызывает навязчивые мысли о еде, весе и похудении,

🟢влечёт за собой некомфортные чувства (вину, стыд, разочарование и так далее)

— это становится проблемой.

Почему мы заедаем эмоции?

Основная причина — отсутствие навыков эмоциональной регуляции. Если у человека такие навыки есть, он может выбирать, как реагировать на ту или иную эмоцию, а если нет — в ход идет самый простой и привычный способ.

Что может провоцировать или усиливать аппетит?

1️⃣Нерегулярное питание

Слишком маленькие или большие промежутки между приёмами пищи мешают распознавать истинный физический голод. А высокий голод (более 5 часов между приёмами пищи) повышает тревогу и раздражительность, мешает осознанному выбору еды, способствует более быстрому жеванию и, как следствие, приводит к снижению чувства насыщения от привычного объёма пищи.

Что здесь поможет:

планирование основных приёмов пищи и перекусов,

работа с пищевым дневником.

2️⃣Гаджеты и быстрое жевание

Отвлечение во время еды, быстрое жевание, заглатывание пищи кусками не дают сформироваться полноценному чувству насыщения, завершенности и удовлетворения от приема пищи. После быстрой еды хочется «чего-то ещё», например, сладкое или фаст-фуд.

Что здесь поможет:

отделять еду от гаджетов, цифрового досуга и работы,

научиться жевать медленно,

класть пищу в рот небольшими кусочками,

откладывать в сторону приборы, пока жуёте.

И ещё один лайфхак: каждый раз, когда вам хочется что-то съесть, остановитесь и спросите себя, точно ли вы голодны или это желание связано, например, с тревогой, грустью, усталостью (вставить своё)? И если второе, то как ещё вы можете поддержать себя в этот момент (список возможных действий лучше составить заранее)? Так, прислушиваясь к себе, можно постепенно научиться удовлетворять эмоциональные потребности, не заедая их ❤️