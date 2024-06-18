Эмоция-эмоция, я тебя съем! Почему мы заедаем эмоции?

родители или другие родственники предлагают ребёнку сладкое, чтобы он перестал плакать
подруги приносят упаковку мороженого, чтобы подбодрить после расставания с партнёром
мы отмечаем праздники и значимые события чаепитием с тортом или застольем
Связь еды и эмоционально насыщенных событий во многом обусловлена культурой и не страшна сама по себе.
Но если заедание:
🟢 происходит регулярно,
🟢приводит к перееданию,
🟢ведёт к колебаниям веса и проблемам со здоровьем,
🟢вызывает навязчивые мысли о еде, весе и похудении,
🟢влечёт за собой некомфортные чувства (вину, стыд, разочарование и так далее)
— это становится проблемой.
Почему мы заедаем эмоции?
Основная причина — отсутствие навыков эмоциональной регуляции. Если у человека такие навыки есть, он может выбирать, как реагировать на ту или иную эмоцию, а если нет — в ход идет самый простой и привычный способ.
Что может провоцировать или усиливать аппетит?
1️⃣Нерегулярное питание
Слишком маленькие или большие промежутки между приёмами пищи мешают распознавать истинный физический голод. А высокий голод (более 5 часов между приёмами пищи) повышает тревогу и раздражительность, мешает осознанному выбору еды, способствует более быстрому жеванию и, как следствие, приводит к снижению чувства насыщения от привычного объёма пищи.
Что здесь поможет:
планирование основных приёмов пищи и перекусов,
работа с пищевым дневником.
2️⃣Гаджеты и быстрое жевание
Отвлечение во время еды, быстрое жевание, заглатывание пищи кусками не дают сформироваться полноценному чувству насыщения, завершенности и удовлетворения от приема пищи. После быстрой еды хочется «чего-то ещё», например, сладкое или фаст-фуд.
Что здесь поможет:
отделять еду от гаджетов, цифрового досуга и работы,
научиться жевать медленно,
класть пищу в рот небольшими кусочками,
откладывать в сторону приборы, пока жуёте.
И ещё один лайфхак: каждый раз, когда вам хочется что-то съесть, остановитесь и спросите себя, точно ли вы голодны или это желание связано, например, с тревогой, грустью, усталостью (вставить своё)? И если второе, то как ещё вы можете поддержать себя в этот момент (список возможных действий лучше составить заранее)? Так, прислушиваясь к себе, можно постепенно научиться удовлетворять эмоциональные потребности, не заедая их ❤️
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