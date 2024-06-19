Прекрасный и опасный: борщевик Сосновского

Чем именно он опасен и что делать, если вы его потрогали, рассказывает бухгалтерам терапевт docmed Ольга Клочкова.

Завтрак на траве — это прекрасно, если трава — не скошенный борщевик.

О фотохимических ожогах борщевиком говорят и пишут много, но он по-прежнему продолжает наносить тяжёлые повреждения. Страдают и взрослые, и дети.

Очень весело поиграть в сражение с великаном, порубив огромное растение с белым зонтиком игрушечным мечом. Приятно поваляться на свежескошенной траве на пикнике или побегать по ней босиком, помочь бабушке и дедушке с покосом на садовом участке, сделать селфи на фоне эффектных зарослей. А потом может случиться грустное. Сок борщевика содержит вещества, вызывающие тяжёлые ожоги.

Как опознать борщевик?

Отличить борщевик Сосновского от других растений несложно: обычно он растёт большими скоплениями, листья крупные, разрезные, чем-то похожи на виноградные, стебель толстый и высокий, полый в середине, может достигать до 3-5 метров в высоту, сверху на стебле зонтик с мелкими белыми цветочками.

Что случится, если сок борщевика попадёт на кожу?

Сразу после попадания ничего не будет: сок прозрачный, высыхает быстро, не вызывает ни покраснения, ни жжения, ни каких-то других неприятных ощущений — вы можете вообще его не заметить.

Но если вы увидели, что контактировали с соком растения, нужно:

👉🏻 как можно скорее смыть сок с кожи водой с мылом;

👉🏻 после смывания в течение одной-двух недель беречь от солнца и закрывать плотной одеждой место, куда попал сок.

Если сок попал на слизистую полость рта, половых органов или в глаза — нужно тщательно промыть водой место контакта.

Что будет дальше?

Если в момент попадания сока на кожу было пасмурно, человек сразу искупался или принял душ, вероятнее всего, ничего плохого не случится.

Но если на кожу упали солнечные лучи, то в месте попадания сока происходит фотохимическая реакция. Через 4-5 дней на поражённом участке кожа краснеет и отслаивается, появляются мелкие пузыри, сливающиеся в один или несколько крупных напряжённых волдырей. Пока пузырь не вскрылся, он обычно не болит и не зудит, но как только целостность пузыря нарушается — появляется сильная боль, часто нестерпимая.

Что делать, если ожог произошёл?

Образовавшийся волдырь самостоятельно не вскрывать, защищать от внешнего повреждения, можно наложить мягкую не тугую повязку.

Лучше сразу обратиться к врачу, особенно если площадь поражения более трёх ладоней (если пострадавший — ребёнок, то оцениваем площадь не вашими, а его ладошками). Врач назначит при необходимости препараты местного действия и обезболивающие.

Заживает ожог от борщевика медленно:

🔴через 4-5 дней волдыри спадаются и нередко лопаются (это очень болезненно),

🔴далее образуются корочки, которые отпадают через 2-3 недели. Не пытайтесь снять их самостоятельно, может присоединиться инфекция!

После заживления кожа в местах поражения долгое время остаётся более тёмной.

Что делать, если вы обнаружили борщевик в местах прогулок, парке, на детской площадке?

Если растение одиночное, можно попробовать справиться с ним самостоятельно: применить гербицид или срезать, утилизировать в непромокаемом пакете само растение и выкопать корни минимум на 20 см из-под земли.

Разумеется, работать нужно в защитных средствах, в идеале, в пасмурную погоду. Если растений много — сообщите в администрацию района, где обнаружен борщевик (например, через сайт или приложение «Госуслуги. Решаем вместе»).