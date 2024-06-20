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Медицина

🦷6 интересных фактов о брекетах, о которых вы могли не знать

Самое интересное, важное и необычное о брекетах рассказывает бухгалтерам ортодонт docdent Анна Шерстобитова.
🦷6 интересных фактов о брекетах, о которых вы могли не знать
Иллюстрация: Ivan Babydov/pexels

🟢Брекетам почти 300 лет.

Французский врач Пьер Фаухард сделал первый набор брекетов в 1728 году. Они состояли из плоского металлического материала, связанного с зубами пациента нитью.

200 лет спустя достижения стоматолога Эдвард Энгля помогли эффективно устранить проблему выравнивания зубов. Он создал современные брекеты в 1915 году, используя золото 14 и 18 карат из-за его ковких свойств.

🟢Тип проволоки, используемой для брекетов, был изобретен NASA.

Да-да, дуга, используемая для брекетов, была создана ни кем иным, как NASA!

Видение доктора Энгля было современным, но золотые брекеты были очень дорогими. Ортодонтия совершила гигантский скачок, когда НАСА разработал металлический сплав под названием никель-титан в 1959 году. Они создали этот термостойкий металл для космических челноков, но он также идеально подходит для изготовления тонких гибких проволочек, которые могли бы сохранять свою форму после того, как их изогнут и прикрепят к зубам пациента.

🟢Под брекетами не образуется кариес.

На самом деле брекет даже защищает зуб в месте крепления. Стоматологический материал под ним абсолютно безвреден, на него не влияют ни еда, ни слюна, ни другие внешние факторы, и он содержит полезный для эмали фтор. Брекет прилегает плотно, не пропуская остатки пищи и микробы.

Портят зубы не брекеты, а неправильный уход за ними и плохая гигиена полости рта. Вокруг конструкции скапливается больше зубного налёта, и если относиться к гигиене безответственно, то кариеса вокруг брекета не избежать.

🟢Брекеты не равно боль.

Большинство пациентов никакой выраженной боли не испытывают. После установки брекетов неизбежно возникнет дискомфорт, потребуется привыкание. У всех оно длится по-разному, в среднем — один-два-три дня. Ещё выступающие части брекетов могут раздражать слизистую губ и щёк, но от этого предусмотрена защита специальным ортодонтическим воском, который в комплекте даст врач.

🟢Просто чистить зубы недостаточно.

С брекетами нужно более тщательно ухаживать за зубами, чистить их по 7-10 минут после каждого приёма пищи. Причём помимо щётки придётся дополнительно вычищать зубной нитью, монопучковой щеткой и ёршиками.

❗️❗️ Щётку нужно будет менять чаще, потому что щетина станет быстрее приходить в негодность.

🟢Брекеты меняют рацион.

Вы действительно получите от стоматолога целый список «запретных» продуктов, который может показаться страшным: это и пицца, и печенье, и орехи, и многие фрукты с ягодами, не говоря уже о чипсах, сухариках, семечках, жвачке и шоколадных батончиках. В общем, нельзя всё то, что прилипает к брекетам, создавая рай для микробов, либо способно сломать дугу и привести к отклейке самих брекетов.

Но ведь красивая и ровная улыбка того стоит 😉

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