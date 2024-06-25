Ботулизм. Чем он опасен и как его избежать

📍Ботулотоксин — мощный и опасный яд, нейротоксин, который приводит к нарушению передачи нервных импульсов и поражению различных отделов нервной системы и вызывает смертельную болезнь — ботулизм.
Симптомы ботулизма:
🚩сильная утомляемость,
🚩слабость,
🚩головокружение,
🚩затуманенное зрение,
🚩сухость во рту,
🚩затруднённое глотание,
🚩опущение век,
🚩нарушение речи.
Могут также быть:
рвота,
диарея,
запор,
вздутие живота.
По мере прогрессирования болезни может появиться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы — и человек прекращает дышать (да, это очень страшно)😔
Как происходит заражение
Бактерия, вырабатывающая ботулотоксин, присутствует в почве в виде спор. Сами по себе эти споры не представляют опасности, потому что сами по себе не являются источником токсина. Бактерия производит токсин в условиях сниженного содержания кислорода, например, в закрытой банке или бочке.
Ботулизм может развиться при употреблении продуктов, содержащих токсин.
Интересный факт: название «ботулизм» происходит от латинского слова, означающего «колбаса», так как изначально заболевание было связано с употреблением колбасы
Где живёт ботулотоксин
👉Может содержаться в различных консервах, консервированных грибах, соленьях (особенно в квашеной капусте из больших бочек), вареньях и компотах
👉Домашнее производство этих продуктов более опасно по сравнению с промышленным. Особенно стоит обратить внимание на вяленую и копчёную рыбу из пресных или слабосолёных водоёмов
Важное про детей
❗️У детей до года защитные механизмы кишечника не полностью сформированы. Поэтому даже даже споры могут быть опасны: они могут прорасти в кишечнике и начать выделять токсин. Именно с этим связан запрет на мёд у детей до года.
Как узнать, что это именно ботулизм?
Диагноз ботулизм выставляют на основании тщательного сбора анамнеза, клинического осмотра и при последующем лабораторном подтверждении: ботулотоксин обнаруживается в сыворотке крови, кале или пищевых продуктах, другой вариант — выращивание культуры C. botulinum в образцах стула или пищевых продуктов.
❗️После постановки диагноза нужно как можно скорее ввести антитоксин.
Почему мы торопимся
Раннее введение антитоксина эффективно снижает показатели смертности.
В случае тяжёлого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности ИВЛ от нескольких недель до нескольких месяцев. Антибиотики не требуются (за исключением случаев раневого ботулизма).
А профилактика?
Вакцина против ботулизма есть, но используется редко: недостаточно данных по её эффективности.
А инъекции ботулотоксина тоже опасны?
Для производства медицинского ботокса используется очищенный и сильно разбавленный ботулинический нейротоксин типа А. Процедуры проводятся в медицинских учреждениях и обычно хорошо переносятся, хотя в редких случаях могут возникнуть побочные реакции, но не ботулизм.
*в медицине препарат ботулотоксина используется для лечения широкого спектра заболеваний, включая локальные мышечные спазмы, спастическую кривошею, паралитическое косоглазие, ДЦП. В косметологии — для устранения специфических морщин.
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