Ботулизм. Чем он опасен и как его избежать

Чем опасен ботулизм, как его избежать и что делать, если избежать не получилось, рассказывает бухгалтерам гастроэнтеролог DocMed Анастасия Левитская.

📍Ботулотоксин — мощный и опасный яд, нейротоксин, который приводит к нарушению передачи нервных импульсов и поражению различных отделов нервной системы и вызывает смертельную болезнь — ботулизм.

Симптомы ботулизма:

🚩сильная утомляемость,

🚩слабость,

🚩головокружение,

🚩затуманенное зрение,

🚩сухость во рту,

🚩затруднённое глотание,

🚩опущение век,

🚩нарушение речи.

Могут также быть:

рвота,

диарея,

запор,

вздутие живота.

По мере прогрессирования болезни может появиться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы — и человек прекращает дышать (да, это очень страшно)😔

Как происходит заражение

Бактерия, вырабатывающая ботулотоксин, присутствует в почве в виде спор. Сами по себе эти споры не представляют опасности, потому что сами по себе не являются источником токсина. Бактерия производит токсин в условиях сниженного содержания кислорода, например, в закрытой банке или бочке.

Ботулизм может развиться при употреблении продуктов, содержащих токсин.

Интересный факт: название «ботулизм» происходит от латинского слова, означающего «колбаса», так как изначально заболевание было связано с употреблением колбасы

Где живёт ботулотоксин

👉Может содержаться в различных консервах, консервированных грибах, соленьях (особенно в квашеной капусте из больших бочек), вареньях и компотах

👉Домашнее производство этих продуктов более опасно по сравнению с промышленным. Особенно стоит обратить внимание на вяленую и копчёную рыбу из пресных или слабосолёных водоёмов

Важное про детей

❗️У детей до года защитные механизмы кишечника не полностью сформированы. Поэтому даже даже споры могут быть опасны: они могут прорасти в кишечнике и начать выделять токсин. Именно с этим связан запрет на мёд у детей до года.

Как узнать, что это именно ботулизм?

Диагноз ботулизм выставляют на основании тщательного сбора анамнеза, клинического осмотра и при последующем лабораторном подтверждении: ботулотоксин обнаруживается в сыворотке крови, кале или пищевых продуктах, другой вариант — выращивание культуры C. botulinum в образцах стула или пищевых продуктов.

❗️После постановки диагноза нужно как можно скорее ввести антитоксин.

Почему мы торопимся

Раннее введение антитоксина эффективно снижает показатели смертности.

В случае тяжёлого ботулизма требуется поддерживающая терапия, в частности ИВЛ от нескольких недель до нескольких месяцев. Антибиотики не требуются (за исключением случаев раневого ботулизма).

А профилактика?

Вакцина против ботулизма есть, но используется редко: недостаточно данных по её эффективности.

А инъекции ботулотоксина тоже опасны?

Для производства медицинского ботокса используется очищенный и сильно разбавленный ботулинический нейротоксин типа А. Процедуры проводятся в медицинских учреждениях и обычно хорошо переносятся, хотя в редких случаях могут возникнуть побочные реакции, но не ботулизм.

*в медицине препарат ботулотоксина используется для лечения широкого спектра заболеваний, включая локальные мышечные спазмы, спастическую кривошею, паралитическое косоглазие, ДЦП. В косметологии — для устранения специфических морщин.