Поставил OKR, а что дальше? Или как провести мониторинг на 12 команд⁠⁠

У вас было такое, что поставленные цели не достигались и терялись в потоке рутины. В статье расскажу как решаю эту проблему в своих и соседних командах в Тинькофф Бизнес

Меня зовут Павел Стоянов, я продакт лид в Тинькофф и эксперт по OKR. Я уверовал в OKR в 2020 и с тех пор все проекты веду по этой методологии и кайфую от работы

OKR — это хайповая система целеполагания из google. Она хороша тем, что вокруг нее описано много артефактов и практик. Все описанное в статье применимо к любому фреймворку

В чем проблема?

Ни разу не встречал человека, который бы сказал, что цели ставить не нужно. При этом люди, которые именно живут по целям и постоянно отслеживают прогресс, встречаются редко.

Как правило, причина недостижения цели кроется не в том, что вы или ваша команда плохо работаете, а в том, что вы делаете не совсем то, что хотели. Особенно это актуально, когда цель была поставлена в начале года, а через два месяца вы даже не можете вспомнить как она формулируется. В итоге и мозг и команда не в фокусе и начинают делать рутинные простые задачи, которые вас куда-то приведут, но точно не к изначальной цели.

Что с этим делать?

Решение есть и оно довольно очевидное — нужно регулярно (раз в месяц или чаще) возвращаться к поставленной цели и анализировать. Обсуждать, на сколько приблизились к цели и что нужно для продвижения. На этом статью можно и закончить, но уж очень хочется рассказать, как я применяю это правило на практике в Тинькофф Бизнес и что из этого получилось

Шаг 1 — проверь на себе

Начнем с того, что мы в Тинькофф переходим на постановку целей по OKR

Как работают OKR можете узнать на простом примере — бот в телеге okr_game_bot.

В конце 2022 года я помог своим командам сформулировать цели на год в формате OKR. Важно, что цели были поставлены членами команд, а не спущены сверху, поэтому у команды горели глаза достичь поставленных целей. Я сразу готовил ребят, что мы будем раз в месяц обсуждать поставленные цели, поэтому у команд нет сопротивления, когда я прихожу на командую встречу и прошу пройтись по целям – заполнить табличку на wiki.

Результат мне нравятся: пусть мы не выросли в 10 раз за два месяца, зато коллеги обсуждают не только задачи, как это было раньше, а именно цели, ради которых эти задачи были придуманы. По ходу обсуждения находятся задачи, не направленные на достижение целей, от них отказываемся, что увеличивает фокусировку. Пока не идеально, но за год мы точно научимся.

Шаг 2 — масштабируется

Мне было мало докапываться только до своих ребята, поэтому я решил масштабировать практику и на соседние команды внутри бизнес линии. Три вещи меня подтолкнули на это:

уверенность в пользе, которую проверил на своих коллегах

запрос ТОП менеджмента на прозрачность внутри бизнес линии

хочу, чтобы рос весь бизнес, а мониторинг целей хорошо на это влияет

Я предложил руководителям соседних команд провести совместный публичный мониторинг. Мероприятие было назначено на 3 марта 2023 — мы должны были обсудить прогресс по целям и дать апдейт по ключевым проектам.

Я заранее подготовил шаблон, чтобы презентации были простыми и легко воспринимались. Вот формат:

Слайд 1: все цели команды в формате OKR, чтобы понять весь скоуп команды

Слайд 2: первая цель + прогресс по ключевым метрика + проекты, направленные на достижение цели + препятствия команда, которые ставят под риск достижение цели

Слайд 3: следующая цель и т.д.

Слайд 4: слайд с выводами + эмоции и ощущения от работы — это важно

Пример презентации для проведения мониторинга OKR

В итоге собралось 12 команд, которые должны были выступить в один день. Такие встречи обычно длятся вечность и неимоверно скучны, на помощь мне пришел строгий тайминг — ровно по 15 минут на команду. Если хорошо подготовиться, то за это время можно успеть рассказать самые важны аспекты работы. Жесткий тайминг помог сделать расписание, чтобы ребята, далекие от бизнеса, могли во время подключиться и послушать только свою команду

Как все прошло и что мы получили

Понятно, что первое подобное мероприятие, да еще и на 12 команд сразу не могло пройти идеально. Не хватило драйва, цифр и возможности задать все вопросы. Но дорогу осилит идущий, поэтому я собрал комменты с коллег и буду усовершенствовать формат. При этом мы точно достигли следующих вещей:

Каждая команда была вынуждена подбить результаты и немного отрефлексировать происходящее — вынырнуть из операционки всегда полезно

Повысилась прозрачность — на поверхность всплыли неприятные моменты, с которыми теперь нужно работать

Руководство вовлеклось в работу большинства команд — накинули идей, исходя из многолетнего личного опыта

Шаг 3 - закрепляй практику

Самое сложное — превратить разовую встречу в регулярную, а не бросить, столкнувшись с локальным негативном.

Следующий мониторинг пройдет 07.04. Если команд будет много, то попробую пустить в два потока. Презентацию хочу в miro, чтобы можно было по ходу комментировать и все артефакты встречи остались в одно месте, а не как обычно — презы локально на компах, комменты в чате, выводы в головах

Предварительный шаблон для командного мониторинга. Такой шаблон заполняет каждая команда, а все шаблоны находятся на одном листе miro

Выше шаблон, который живет в миро, посмотреть можно тут - miro.com/app/board/uXjVMaEfR4M=/.

Закрепим самое важное:

Целеполагание не работает, если не отслеживать прогресс.

Новый формат работы нужно тестировать сначала внутри, чтобы с большей уверенностью транслировать наружу.

Отслеживать прогресс нужно на регулярной основе — так и сам формат и команды смогут эволюционировать.

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