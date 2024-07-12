₽ Заказать рекламу
Евгения
Маркетинг

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!
Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Приветствую, ну что, давайте знакомиться?)

Меня зовут Евгения, я руководитель отдела продвижения на «Клерк.ру» (все, что касается рекламы, охватов, продвижения, лидов для Вашей компании — это все ко мне).

Пришло время для моего первого поста в Трибуне (нужно выработать привычку писать здесь), ведь у нас столько интересного происходит, а я молчу.

Например, мы уже более 6 месяцев успешно рекламируем «Мегамаркет» (кстати, Вы знаете, что это теперь не «СберМегамаркет»? Вот так, время меняется? и компании вместе с ним).

И, например, мы продвигаем продукты «Лаборатории Касперского» (пользователи «Клерка» охотно читают о том, как отсутствие антивируса может привести к ним мошенников и заблокировать все счета компании в одночасье, и как «Касперский» успешно решает подобные задачи).

Но сейчас я к Вам с другими новостями, я думаю, Вы уже знаете о предстоящей Клерк.Конференции 12 сентября в Москве? Так вот, мы (я и мой отдел Бизнеса) занимаемся продажей партнерских мест на конференции. И что же Вам (Вашей компании) это даст?

Коллеги, это даст Вам ооооочень многое, давайте назову сейчас минимальные преимущества:

  • Тема конференции супер горячая (налоговая реформа 2025), а это значит, что аудитория будет 1 000 + человек (офлайн + онлайн).

  • Мы дадим Вам огромный охват (мы будем говорить о Вас везде, где говорим о конференции: сайт, медийная реклама, соцсети, экраны на конференции, представление ведущим и т д).

  • Вы можете взаимодействовать со всей этой аудиторией самостоятельно, разместив в холле конференции свою рекламную стойку (мы поможем) и сотрудника для общения с посетителями.

  • Вы получаете охваты, узнаваемость бренда, прямой контакт с аудиторией (очный контакт, это же супер ценно), и главное — конечно продажи, т. к. посетителям аудитории точно нужен Ваш продукт (будь то ЭДО, КЭДО, МЧД, 1С, онлайн-кассы, аутсорсинговые или консультационные услуги и еще огромнейшее количество направлений бизнеса).

В завершении этого поста хочу задать вопрос из известной рекламы (немного перефразировав):

Вы еще не с нами? Тогда мы идем к Вам :)

А Вы пока пишите мне — e.peresadina@klerk.ru, и я лично (или мои лучшие сотрудники) расскажем подробнее о формате и условиях участия.

До встречи 12 сентября!

Комментарии

6
Госзакупки

Экспертиза цен на госзакупках помогла сэкономить больше 11 млрд рублей

Профильный департамент Москвы провел экспертизу начальных максимальных цен на госзакупках. Это позволило сэкономить свыше 11 млрд рублей.

Пользователи интернета

«Ростелеком» заявил о проблемах с оборудованием компании Google

Пользователи YouTube могут столкнуться с проблемами при загрузке и просмотре контента.

1С:Сервистренд

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш

1С:Фреш представляет собой облачное решение для автоматизации управленческих и бухгалтерских процессов предприятия. Эта система обеспечивает удобный доступ к рабочему пространству из любой точки мира, где есть интернет.

Оптимизация бухгалтерского учета с 1С:Фреш

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Евгения
Маркетинг

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!

Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!
6
«Мои самозанятые»
Самозанятые

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения

После ухода SAP с российского рынка бухгалтерские программы 1С стали абсолютным лидером. Но при всем обилии решений от 1С, остаются пробелы. Например, компании, которые работают с внештатным персоналом, сталкиваются с неудобством в бухучете. Разберем, как работать с исполнителями на НПД в 1С.

ЭДО, выплаты и чеки от внештатных исполнителей прямо в 1С. API-решения
Экономика России

Правительство поддержит паромное сообщение между Крымом и Краснодарским краем

Кабмин направит на поддержку паромного сообщения полуострова с материком 5,7 млрд рублей.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Ипотека

Семейную ипотеку можно оформить на покупку жилья по реновации

По льготной программе можно приобрести жилье, которое введет в эксплуатацию Московский фонд реновации жилой застройки.

НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

По российской части международной перевозки можно принять к вычету НДС по ставке 20%

Перевозка из России за рубеж облагаются НДС 0%, когда конечный пункт – за границей. С промежуточным маршрутом внутри России – вопрос спорный.

Маркировка товаров

На кассах будут блокировать продажу лекарств без маркировки

По аналогии с молочной продукций, кассы в аптеках объединят с системой маркировки, чтобы не допустить продажу нелегальных медикаментов.

Разобраться в налогах
Налоговые проверки

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации

Разглядев в агентском договоре сделку совершенно иного рода, налоговики могут его переквалифицировать с доначислением налогов. Разбираемся, как снизить или вообще исключить подобные риски, оформляя отношения с агентом.

Доначисление налогов по агентскому договору: как избежать рисков переквалификации
ПСН

При торговле через маркетплесы нельзя применять ПСН

Предприниматели на ПСН не могут продавать товары дистанционно: через интернет, телемагазины и по телефону.

Алексей Иванов
Бухгалтерский учет

Что такое оценочные значения и их изменения

Рассказываю о категории, которая в российском коммерческом бухучете не определена. Хотя изменениям оценочных значений посвящен отдельный стандарт — ПБУ 21/2008.

Что такое оценочные значения и их изменения
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения

Сделали на недельку перерыв и продолжаем собирать в копилку мемы от художников. Ловите подборку картин, которые отлично подходят для бухгалтерских и не только мемов.

Мемы от великих художников. Пятничный пост для поднятия настроения
20
Владислав Савушкин
Бухгалтеры

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди отличия

Капибара, которой можно позавидовать. Пятничный пост с интересной задачей.

🧠Пятничный мозгонапрягатель. Найди отличия
66
ТоТ еще разговор

Алексей Иванов: В бизнес я успею еще вернуться

Продолжаем беседовать с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». На этот раз к нам пришел Алексей Иванов, директор по продукту в «Клерк.ру»

Бухгалтерский учет

ПБУ 13/2000 не применяют для учета компенсации за недополученные доходы

ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» применяется в отношении подлежащих признанию в бухучете бюджетных средств. Но не во всех случаях.

Отчетность в СФР

Как заполнить ЕФС-1 с учётом последних изменений. Конспект вебинара с видео и тестированием

«Клерк» приготовил для вас подарок — мы открыли для вас полный бесплатный доступ к конспекту вебинара. Поможем вам разобраться, что нового в заполнении ЕФС-1 и дадим 16 примеров заполнения электронной трудовой книжки.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
3-НДФЛ

При несдаче 3-НДФЛ налоговики начислят налог с продажи жилья с учетом расходов на его покупку

Если не сдать 3-НДФЛ о доходах с продажи жилья, налоговики проведут бездекларационную камералку и сами насчитают налог с учетом вычета 1 млн руб. Фактические расходы они не учитывают, если им не предоставили документы на них. Скоро это изменится.

Жанна
Налоговые изменения 2025

❓8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС, на которые у бухгалтеров пока нет ответов

Придумыватели законов совершенно не понимают, и самое печальное, что понимать не хотят, какую массу вопросов вызывает их нововведение для практикующего бухгалтера и насколько усложнится учет.

❓8 важных вопросов к ФНС по УСН с НДС, на которые у бухгалтеров пока нет ответов
19

Интересные материалы

УСН

ИП на УСН, который работает в другой стране, платит двойные налоги

При УСН налогом облагаются, в том числе доходы от источников не в РФ. Но устранение двойного налогообложения при применении УСН нормами НК не предусмотрено. Но могут быть нюансы.