Знакомство, новости, и приглашение! Здесь будут все, ждем только Вас!

Событие года, на которое Вы и Ваша компания обязательно должна попасть!

Приветствую, ну что, давайте знакомиться?)

Меня зовут Евгения, я руководитель отдела продвижения на «Клерк.ру» (все, что касается рекламы, охватов, продвижения, лидов для Вашей компании — это все ко мне).

Пришло время для моего первого поста в Трибуне (нужно выработать привычку писать здесь), ведь у нас столько интересного происходит, а я молчу.

Например, мы уже более 6 месяцев успешно рекламируем «Мегамаркет» (кстати, Вы знаете, что это теперь не «СберМегамаркет»? Вот так, время меняется? и компании вместе с ним).

И, например, мы продвигаем продукты «Лаборатории Касперского» (пользователи «Клерка» охотно читают о том, как отсутствие антивируса может привести к ним мошенников и заблокировать все счета компании в одночасье, и как «Касперский» успешно решает подобные задачи).

Но сейчас я к Вам с другими новостями, я думаю, Вы уже знаете о предстоящей Клерк.Конференции 12 сентября в Москве? Так вот, мы (я и мой отдел Бизнеса) занимаемся продажей партнерских мест на конференции. И что же Вам (Вашей компании) это даст?

Коллеги, это даст Вам ооооочень многое, давайте назову сейчас минимальные преимущества:

Тема конференции супер горячая (налоговая реформа 2025), а это значит, что аудитория будет 1 000 + человек (офлайн + онлайн).

Мы дадим Вам огромный охват (мы будем говорить о Вас везде, где говорим о конференции: сайт, медийная реклама, соцсети, экраны на конференции, представление ведущим и т д).

Вы можете взаимодействовать со всей этой аудиторией самостоятельно, разместив в холле конференции свою рекламную стойку (мы поможем) и сотрудника для общения с посетителями.

Вы получаете охваты, узнаваемость бренда, прямой контакт с аудиторией (очный контакт, это же супер ценно), и главное — конечно продажи, т. к. посетителям аудитории точно нужен Ваш продукт (будь то ЭДО, КЭДО, МЧД, 1С, онлайн-кассы, аутсорсинговые или консультационные услуги и еще огромнейшее количество направлений бизнеса).

В завершении этого поста хочу задать вопрос из известной рекламы (немного перефразировав):

Вы еще не с нами? Тогда мы идем к Вам :)

А Вы пока пишите мне — e.peresadina@klerk.ru, и я лично (или мои лучшие сотрудники) расскажем подробнее о формате и условиях участия.

До встречи 12 сентября!