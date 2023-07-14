Привлеченного по договору бухгалтера суд заставил расплатиться за ошибки в декларации

Бухгалтер на аутсорсе оказывала предпринимателю услуги ведению бухгалтерского и налогового учета. В деклараций по УСН за 2019 год она ошибочно занизила данные о доходах, из-за чего предпринимателю пришлось заплатить пени по налогу.

Бухгалтер не опровергала, что налоговая декларация по УСН за 2019 год подготовлена ею, однако ссылается на то, что все сведения до 2020 года ИП представлял лично. У бухгалтера отсутствовала возможность контролировать проводимые ИП финансовые операции и сверять точность подаваемых им сведений в силу отсутствия доступа к расчетным счетам ИП.

Суды отклонили эти доводы. Суд апелляционной инстанции указал, что предпринимательница, оказывающая бухгалтерские услуги в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД 69.20), должна была проверить достоверность сведений за 2019 год, представленных ИП, и выявить недостатки, повлекшие впоследствии доначисление налоговым органом налога и выставление требования об уплате пеней (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 6 марта 2023 г. № Ф08-629/23).

Поскольку уплата пеней является следствием некачественного оказания бухгалтерских услуг бухгалтером, суды правомерно возложили на нее обязанность возместить ИП убытки в размере пеней.