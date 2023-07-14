Привлеченного по договору бухгалтера суд заставил расплатиться за ошибки в декларации

Бухгалтер не опровергала, что налоговая декларация по УСН за 2019 год подготовлена ею, однако ссылается на то, что все сведения до 2020 года ИП представлял лично. У бухгалтера отсутствовала возможность контролировать проводимые ИП финансовые операции и сверять точность подаваемых им сведений в силу отсутствия доступа к расчетным счетам ИП.
Суды отклонили эти доводы. Суд апелляционной инстанции указал, что предпринимательница, оказывающая бухгалтерские услуги в качестве основного вида деятельности (ОКВЭД 69.20), должна была проверить достоверность сведений за 2019 год, представленных ИП, и выявить недостатки, повлекшие впоследствии доначисление налоговым органом налога и выставление требования об уплате пеней (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 6 марта 2023 г. № Ф08-629/23).
Поскольку уплата пеней является следствием некачественного оказания бухгалтерских услуг бухгалтером, суды правомерно возложили на нее обязанность возместить ИП убытки в размере пеней.
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