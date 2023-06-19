Лучшие российские канбан-инструменты. 5 сервисов для работы по методологии Kanban

Обзор лучших российских канбан-досок и сервисов для работы с проектами.

Канбан — метод управления проектами, в котором все задачи и этапы визуализируются на специальной доске.

На сегодня существует огромное количество различных тайм-менеджеров, онлайн-ежедневников, систем для управления проектами и совместной работы. Рассмотрим российские сервисы для работы по методологии Kanban, их преимущества и стоимость.

Простой и интуитивно понятный сервис для совместной работы. Хорошо подойдет как для работы в маленьких командах, так и больших компаниях.

Основным рабочим инструментом является канбан-доска, но также пользователям доступен таймлайн. На канбан-доске пользователи отображаются в реальном времени, поэтому по иконке можно посмотреть, кто какие задачи просматривает и чем занят.

Все документы и ссылки хранятся во вкладках проекта. Пользователи могут добавлять свои ссылки и встраивать веб-сервисы в интерфейс, чтобы работать с ними в Пространствах.

Проекты объединяются в пространства и группируются по столбцам. На уровне пространства можно создать неограниченное количество колонок и проектов. Также у каждого пространства есть свои регламенты. Их можно использовать для обмена опытом и обучения новых сотрудников. В конце каждого регламента можно добавить тест.

Тарифы

До 3 пространств и 10 человек в команде бесплатно. Платный тариф от 225 руб/мес за пользователя.

Projecto предлагает различные инструменты для работы с проектами, задачами и документами. Сервис подойдет компаниям, которые не ищут полной поддержки Kanban и SCRUM.

Для раздела «Today» доступно более 40 виджетов, которые позволят создать уникальное рабочее пространство. Можно добавить задачи по сотрудникам, избранные проекты, предстоящие встречи и т. д. Не нужно будет лезть в проект, чтобы узнать его статус — вся важная информация уже есть на вкладке «Today».

В разделе «Проекты» находятся личные и общие проекты, к которым у пользователя есть доступ. В своем списке проекты можно свободно объединять и структурировать. Для работы с проектами в Projecto доступны канбан-доска, диаграмма Ганта, список задач и календарь. По календарю можно посмотреть задачи коллег и их загруженность, чтобы выбрать лучшее время для звонка или встречи.

Тарифы

У сервиса нет бесплатной версии, для тестирования пользователям доступно 30 дней. Отличия между тарифами заключаются только в максимальном количестве пользователей. Минимальная стоимость — 320 руб/мес за пользователя.

Аспро.Agile построен на принципах методологии Agile. Работа команды делится на спринты, а основным рабочим инструментом выступает SCRUM-доска.

Между задачами можно устанавливать связи. Например, команда не сможет приступить к следующим задачам, пока не завершит предыдущие. В задачи встроен тайм-трекер, который отслеживает время выполнения.

Задачи, которые команда не берет на спринт, отправляются в общий перечень задач — бэклог. Здесь также можно хранить пожелания клиентов, требования заказчика и непроверенные гипотезы. У Аспро.Agile есть корпоративный мессенджер с отдельными чатами под проекты и команды, а также база знаний.

Тарифы

До 3 проектов и 3 пользователей на бесплатном тарифе. Тарифы отличаются между собой максимальным количеством пользователей и набором функций. Самый дешевый тариф на 10 пользователей — 1520 руб/мес.

Планиро — онлайн-сервис с необходимым набором инструментов для управления проектами и понятным интерфейсом. Помимо канбан-доски, для работы с задачами доступен список и диаграмма Ганта, а также календарь на день, неделю и месяц.

Для оценки эффективности сотрудников и отслеживания времени, затраченного на задачи, реализован модуль учета времени. Для каждой задачи можно выставить планируемое время выполнения, а после завершения задачи сравнить с фактическим.

Разработана своя система отчетов, которая позволит оценить как отдельных сотрудников, так и проект в целом. Для загрузки и хранения файлов Планиро предоставляет неограниченное хранилище.

Тарифы

240 руб/мес за пользователя с пробным периодом на 14 дней, бесплатного тарифа нет.

EvaProject поддерживает работу по Agile, SCRUM и Kanban. Здесь есть спринты, SCRUM и Kanban доски, диаграмма Ганта, проработанный бэклог и многое другое. Сервис подстраивается под специфику работы и потребности любого отдела в организации.

В личном пространстве пользователя находятся задачи, хранилище файлов и раздел с новостями команды. В карточке задачи можно создавать дополнительные поля, тем самым настраивать их под свои потребности.

Сама же задача может находиться одновременно в нескольких проектах. А оценить эффективность ее выполнения поможет тайм-трекер и журнал работ.

EvaProject входит в экосистему EvaTeam. Среди продуктов компании есть свой аналог Confluence (EvaWiki) и аналог Jira Service Management (EvaServiceDesk). Все сервисы можно использовать вместе с EvaProject.

Тарифы

Тарифы отличаются между собой набором функций. Самый младший начинается от 499 руб/мес за пользователя. Для всех тарифов установлено минимальное количество пользователей для подключения — 5. Бесплатной версии нет.