Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип lalargnel
lalargnel
Менеджмент

Лучшие российские канбан-инструменты. 5 сервисов для работы по методологии Kanban

Обзор лучших российских канбан-досок и сервисов для работы с проектами.
41
Лучшие российские канбан-инструменты. 5 сервисов для работы по методологии Kanban

Канбан — метод управления проектами, в котором все задачи и этапы визуализируются на специальной доске.

На сегодня существует огромное количество различных тайм-менеджеров, онлайн-ежедневников, систем для управления проектами и совместной работы. Рассмотрим российские сервисы для работы по методологии Kanban, их преимущества и стоимость.

ПРОСТРАНСТВА

Простой и интуитивно понятный сервис для совместной работы. Хорошо подойдет как для работы в маленьких командах, так и больших компаниях.

Основным рабочим инструментом является канбан-доска, но также пользователям доступен таймлайн. На канбан-доске пользователи отображаются в реальном времени, поэтому по иконке можно посмотреть, кто какие задачи просматривает и чем занят.

Все документы и ссылки хранятся во вкладках проекта. Пользователи могут добавлять свои ссылки и встраивать веб-сервисы в интерфейс, чтобы работать с ними в Пространствах.

Проекты объединяются в пространства и группируются по столбцам. На уровне пространства можно создать неограниченное количество колонок и проектов. Также у каждого пространства есть свои регламенты. Их можно использовать для обмена опытом и обучения новых сотрудников. В конце каждого регламента можно добавить тест.

Тарифы

До 3 пространств и 10 человек в команде бесплатно. Платный тариф от 225 руб/мес за пользователя.

PROJECTO

Projecto предлагает различные инструменты для работы с проектами, задачами и документами. Сервис подойдет компаниям, которые не ищут полной поддержки Kanban и SCRUM.

Для раздела «Today» доступно более 40 виджетов, которые позволят создать уникальное рабочее пространство. Можно добавить задачи по сотрудникам, избранные проекты, предстоящие встречи и т. д. Не нужно будет лезть в проект, чтобы узнать его статус — вся важная информация уже есть на вкладке «Today».

В разделе «Проекты» находятся личные и общие проекты, к которым у пользователя есть доступ. В своем списке проекты можно свободно объединять и структурировать. Для работы с проектами в Projecto доступны канбан-доска, диаграмма Ганта, список задач и календарь. По календарю можно посмотреть задачи коллег и их загруженность, чтобы выбрать лучшее время для звонка или встречи.

Тарифы

У сервиса нет бесплатной версии, для тестирования пользователям доступно 30 дней. Отличия между тарифами заключаются только в максимальном количестве пользователей. Минимальная стоимость — 320 руб/мес за пользователя.

АСПРО.AGILE

Аспро.Agile построен на принципах методологии Agile. Работа команды делится на спринты, а основным рабочим инструментом выступает SCRUM-доска.

Между задачами можно устанавливать связи. Например, команда не сможет приступить к следующим задачам, пока не завершит предыдущие. В задачи встроен тайм-трекер, который отслеживает время выполнения.

Задачи, которые команда не берет на спринт, отправляются в общий перечень задач — бэклог. Здесь также можно хранить пожелания клиентов, требования заказчика и непроверенные гипотезы. У Аспро.Agile есть корпоративный мессенджер с отдельными чатами под проекты и команды, а также база знаний.

Тарифы

До 3 проектов и 3 пользователей на бесплатном тарифе. Тарифы отличаются между собой максимальным количеством пользователей и набором функций. Самый дешевый тариф на 10 пользователей — 1520 руб/мес.

ПЛАНИРО

Планиро — онлайн-сервис с необходимым набором инструментов для управления проектами и понятным интерфейсом. Помимо канбан-доски, для работы с задачами доступен список и диаграмма Ганта, а также календарь на день, неделю и месяц.

Для оценки эффективности сотрудников и отслеживания времени, затраченного на задачи, реализован модуль учета времени. Для каждой задачи можно выставить планируемое время выполнения, а после завершения задачи сравнить с фактическим.

Разработана своя система отчетов, которая позволит оценить как отдельных сотрудников, так и проект в целом. Для загрузки и хранения файлов Планиро предоставляет неограниченное хранилище.

Тарифы

240 руб/мес за пользователя с пробным периодом на 14 дней, бесплатного тарифа нет.

EVAPROJECT

EvaProject поддерживает работу по Agile, SCRUM и Kanban. Здесь есть спринты, SCRUM и Kanban доски, диаграмма Ганта, проработанный бэклог и многое другое. Сервис подстраивается под специфику работы и потребности любого отдела в организации.

В личном пространстве пользователя находятся задачи, хранилище файлов и раздел с новостями команды. В карточке задачи можно создавать дополнительные поля, тем самым настраивать их под свои потребности.

Сама же задача может находиться одновременно в нескольких проектах. А оценить эффективность ее выполнения поможет тайм-трекер и журнал работ.

EvaProject входит в экосистему EvaTeam. Среди продуктов компании есть свой аналог Confluence (EvaWiki) и аналог Jira Service Management (EvaServiceDesk). Все сервисы можно использовать вместе с EvaProject.

Тарифы

Тарифы отличаются между собой набором функций. Самый младший начинается от 499 руб/мес за пользователя. Для всех тарифов установлено минимальное количество пользователей для подключения — 5.  Бесплатной версии нет.

lalargnel

lalargnel

Руководитель

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    Онлайн-школа Татьяны Себелевой
    Карьера бухгалтера

    Как бухгалтеру обрести уверенность и зарабатывать больше

    Бухгалтер онлайн — профессия уникальная. В ней практически нет потолка для развития: при желании можно осваивать новые компетенции и приумножать свой доход. В любой сфере бизнеса хороший специалист будет востребован, ведь даже ИП на упрощенке, который ведет свою деятельность без бухгалтера рано или поздно об этом жалеет, так как приходится расплачиваться порой даже миллионными штрафами.

    Как бухгалтеру обрести уверенность и зарабатывать больше
    51
    Логотип Action Digital School
    Action Digital School

    Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

    Работа в 1С — часть бухгалтерской рутины. Большинство важных операций выполняется именно здесь, так что специалистам требуется регулярно повышать уровень владения этой программой. Эксперты Action Digital School поделились списком полезных инструментов, которые упрощают процесс взаимодействия с 1С, ускоряют выполнение задач и повышают продуктивность.

    Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера
    55
    Логотип Docrobot
    Docrobot
    Управление финансами

    Как упростить работу финансовой службы компании

    По всем вопросам, связанным с финансами на предприятии, сотрудники спешат в финансовый отдел, ведь именно там знают откуда берутся деньги и куда их потратили. От организации работы этого отдела зависит многое. Расскажем, что такое финансовая служба, как она организована и как можно упростить работу ее сотрудников.

    Как упростить работу финансовой службы компании
    42
    Логотип Клерк
    Клерк
    Обучение для бухгалтеров

    Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать

    Работа бухгалтера сложна и опасна. С одной стороны налоговики, с другой законодатели, которые подливают масло в огонь, а с третьей директор со своими «Уменьши НДС». Как не сойти с ума, успевать платить налоги, разбираться в новых законах и отвечать директору на любые вопросы? Читайте историю бухгалтера Светланы Петровны.

    Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать
    1
    890
    Логотип Цифровая HR платформа
    Цифровая HR платформа
    Самозанятые

    Утрата статуса самозанятого: чем это грозит заказчику

    Если исполнитель утратил статус самозанятого, это повлечёт ряд негативных последствий для заказчика. Расскажем, как бизнесу избежать такой ситуации и что делать, если это произошло.

    Утрата статуса самозанятого: чем это грозит заказчику
    74
    Читать еще