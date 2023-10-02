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  • Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации
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Воинский учет

Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации

С 1 октября 2023 вступили в силу обновленные штрафы за нарушение воинского учета в организации и неоказание содействия военкоматам при мобилизации.
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Если не обеспечить своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части либо не оказать содействие в организации таких оповещения и явки, штраф составит (п. 3 ст. 1 Федерального закона от 31.07.2023 № 404-ФЗ):

  • для должностного лица — от 60 тыс. до 80 тыс. руб.;

  • юрлица — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

Непредставление в установленный срок в военный комиссариат (иной орган, осуществляющий воинский учет) списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, влечет штраф:

  • для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

  • юрлиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Неоповещение граждан при поступлении (в том числе в электронной форме) вызова (повестки) военного комиссариата (иного органа, осуществляющего воинский учет) либо необеспечение гражданам возможности своевременно явиться по такому вызову (повестке) влечет штраф:

  • для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.;

  • юрлиц — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами госорганов или организаций в установленном федеральным законом порядке сведений (например, о приеме на работу), необходимых для ведения воинского учета, грозит штрафом такому лицу от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

Срок давности привлечения к административной ответственности составляет (ч. 1 ст. 4.5 КоАП):

  • 60 календарных дней - за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации;

  • три года — за нарушения в области воинского учета.

Все организации обязаны вести воинский учет, уведомлять военные комиссариаты о приеме на работу и увольнении граждан, подлежащих воинскому учету, в течение пяти дней со дня приема на работу или увольнения передавать в военные комиссариаты сведения о случаях выявления граждан, не состоящих на воинском учете, но обязанных на нем состоять в течение трех рабочих дней, иметь в штате не менее одного работника, ответственного за ведение воинского учета и выполнять другие обязанности.

Juvelex

Juvelex

Директор в Национальный ювелирный союз

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Комментарии

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    Вступили в силу новые штрафы за нарушение воинского учета и неоказание содействия военкоматам при мобилизации

    С 1 октября 2023 вступили в силу обновленные штрафы за нарушение воинского учета в организации и неоказание содействия военкоматам при мобилизации.

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