Ломбардам запретят продавать заложенные вещи умерших заемщиков

Запрет будет работать до момента вступления в наследство наследника умершего заемщика.

В Госдуме в первом чтении принят законопроект, по которому ломбарду и другим профессиональным кредиторам будет запрещено продавать невостребованное имущество умерших заемщиков, а также начислять неустойку за просрочку возврата займ. Запрет будет работать до момента вступления в наследство наследника умершего заемщика.

Внести в Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 51, ст. 6673; 2017, N 50, ст. 7549; 2019, N 18, ст. 2200; N 31, ст. 4430; 2020, N 14, ст. 2036; 2021, N 22, ст. 3684; N 27, ст. 5155, ст. 5157) следующие изменения:

1) статью 14 дополнить частями 5 и 5.1 следующего содержания:

"5. В случае смерти заемщика до момента вступления его наследников в наследство кредитор не вправе начислять штрафы (пени, неустойки) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату потребительского кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму потребительского кредита (займа), предъявлять к наследникам заемщика требования о досрочном возврате сумм кредита (займа), обращать взыскание на предмет залога (ипотеки).

Источник: Проект Федерального закона N 532254-8 "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)"