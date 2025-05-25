Два потерянных года: чтобы преодолеть застой в отрасли, нужно немедленно всем ювелирам вернуть УСН и ПСН

Два года назад в январе 2023 года вся ювелирная отрасль перешла на общую систему налогообложения.

Два года назад в январе 2023 года вся ювелирная отрасль перешла на общую систему налогообложения. По итогу последних двух лет запрета применения УСН в ювелирной отрасли можно констатировать, что:

• Количество участников рынка, состоящих на спецучете не уменьшилось, но и не увеличилось, что подтверждается сведениями о количестве организаций состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате (в 2022 г. — 22 722 субъекта; в 2024 г. — 22 617 субъектов).

• Оборот рынка драгоценных металлов увеличился с 301 миллиардов руб. в 2022 год до 400 млрд руб. в 2024 году, однако, такой рост сопровождался ростом стоимости золота, что говорит о количественном, но не о качественном росте (при стоимости золота в 2022 - 5 тыс руб. за грамм и 8 тысяч руб за грамм в конце 2024).

• Около трети участников оборота – юридических лиц, состоящих на специальном учете не имеют выручки и не ведут деятельности, что подтверждается сведениями из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

Сегодня, спустя два года работы ювелирной отрасли на общей системе налогообложения, мы можем обоснованно говорить, что введенный в 2023 году запрет УСН в ювелирной отрасли, который преследовал цель борьбы с дроблением рынка и ухода от налогов привел к тому, что отрасль утратила потенциал к росту.

Иными словами ювелирная отрасль заплатила за меры по дроблению своим развитием.

В других отраслях непродовольственного неювелирного ритейла и общественного питания можно отметить бурный рост и качественное развитие – участники осваивают новые технологии и идут вперед, в то время как в ювелирной сфере отсутствие возможности применения упрощенной отчетности, отсутствие льготных низких ставок - увеличило «ценз» для входа на рынок и резко снизило количество желающих работать в таких условиях, что не способствует росту российской ювелирной промышленности, развитию конкуренции.

Поэтому такое положение вещей требует переоценки подхода к налогообложению ювелирной отрасли, которое было введено в 2023 году. Тем более, что налоговая реформа, проведенная в конце 2024 года располагает к такому изменению.

С 2025 года предприниматели, которые применяют упрощенную систему налогообложения стали плательщиками НДС. Указанные изменения направлены, в т. ч. на обеспечение более плавного перехода малого и среднего бизнеса в категорию крупного бизнеса - предприятия с растущими оборотами быстрее адаптируются переходу на общую систему налогообложения, а малый бизнес хоть и начал платить НДС, но сохраняет возможности развития в условиях более низких налоговых ставок в рамках специального льготного налогового режима - УСН.

Кроме того, указанные изменения налогового законодательства создали дополнительные механизмы для противодействия дроблению бизнеса. Помимо введения НДС этому способствуют новые информационные системы отслеживания цепочек НДС, системы отслеживания «теневой» занятости (АСК НДС 3, АСК ДФЛ и другие). Участники рынка и эксперты отмечают, что новые условия в 2025 году налогообложения снизили риски дробления бизнеса недобросовестными участниками рынка или сделали такое дробление менее привлекательными.

Поэтому сегодня, в условиях введения обязанности плательщиков УСН с 2025 года уплачивать НДС и существенного снижения рисков для дробления мы полагаем возможным обсудить вопрос преодоления стагнации ювелирного рынка и выработки механизмов для создания благоприятных налоговых условий для появления новых ювелирных предприятий.

Это могут быть как снятие ранее наложенных ограничений и запретов УСН, который стали неактуальными в новых условиях, так и введение новых положений налогообложения для ювелирной отрасли.

В послании Федеральному собранию Президент России Владимир Путин сказал:

«…бизнес, который работает здесь, в России, должен иметь гарантии неприкосновенности собственности, активов и своих новых вложений, это в интересах государства, общества и миллионов людей, которые трудятся в сфере частного бизнеса, крупного, среднего, малого. Предпринимательской среде, сейчас я говорю именно о них - нужно помогать. Они создают рабочие места, обеспечивают работу и зарплату людям. В этом призвание власти – помогать».

Сегодня необходимо помочь ювелирному рынку развиваться наравне с другими отраслями в равных условиях. И делать это как можно быстрее, так как для российской ювелирной промышленности фактически потеряно два года. Важно, чтобы отставание не увеличилось еще больше.