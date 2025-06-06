Правоохранители изымают в магазинах ювелирные изделия, которые не зарегистрированы в ГИИС ДМДК

5 июня в Анадыре правоохранители изъяли в ювелирном магазине ювелирные изделия, не зарегистрированные в ГИИС. Изъятие состоялось по «инициативе» конкурента, который написал на подписчика донос. Если правоохранители насчитают крупную сумму, то штрафом уже не отделаться и будет возбуждено уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. Случай далеко не единственный.

5 июня 2025 года в Анадыре правоохранители изъяли в ювелирном магазине ювелирные изделия, не зарегистрированные в ГИИС. Визит правоохранителей, как сообщил сам владелец магазина, состоялся по «инициативе» конкурента, который написал донос. Если правоохранители насчитают крупную сумму, то административным штрафом уже не отделаться и будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Случай далеко не единственный. Так в июле 2024 года в Биробиджане оперативники обнаружили и изъяли в ювелирном магазине 636 ювелирных изделий из золота, 310 ювелирных изделий из серебра, не имеющих УИН. Изделия хранились без маркировки с целью последующего сбыта. Рыночная стоимость изделий составила более 16 млн рублей и по данному факту следователем СЧ СУ УМВД России по Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 171.1 УК РФ (хранение в целях сбыта продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и нанесение такой информации обязательны, совершенное в особо крупном размере).

В марте 2024 года в Екатеринбурге Железнодорожный районнный суд вынес приговор в отношении продавца ювелирных изделий Сергея Курсыка, который арендовал торговое место на рынке и хранил изделия без УИНов, за что был осужден по пункту «б» части 2 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — хранение в целях сбыта товаров и продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Весной 2023 года уголовное дело по статье 171.1 УК было возбуждено в Махачкале за хранение в целях сбыта изделий без маркировки на УИНах

Причем , все это касается УИНов на ярлыках. С 1 сентября 2024 года такие уголовные дела начнут возбуждать за продажу и хранение ювелирных изделий без физмаркировки. Не рекомендуем прислушиваться к тем, кто говорит, что немаркированные изделия можно убрать в сейф — это не так. С осени 2025 года будет запрещен любой оборот ювелирных изделий, в т. ч. и хранение.

Маловероятно, что с сентября 2025 года пробирная палата будет проводить охоту на ювелиров с такими изделиями. Но по опыту ювелира из Чукотки мы видим, что кроме палаты — проблему могут создать даже «коллеги» по цеху, которые напишут донос.