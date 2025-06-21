Бизнесу рекомендуется убрать со своих страниц в запрещенных соцсетях (при их наличии) любую рекламу

С 1 сентября 2025 года за сам факт наличия рекламных материалов бизнес будут штрафовать на сумму до 500 тыс руб., даже если такое размещение было до 1 сентября.

Об этом заявил замглавы Роскомнадзора во время ПМЭФ

«Мы считаем факт. Реклама есть в интернете? Есть. Она распространена на запрещенном ресурсе? Распространена», — предупредил замглавы Роскомнадзора Логунов.

РКН разъясняет, что лучше убрать такую рекламу до 1 сентября.

При этом не всякая публикация с описанием товара будет считаться рекламой, если Вы информируете посетителей страницы о наличии товара и сухо описываете его характеристики (вес, караты, проба) - это не реклама

Если же описываете в красках товар, используете выражения подчеркивающие достоинства товара, указываете на скидки - это реклама и ее размещение будет запрещено в заблокированных соцсетях с сентября 2025.



В соответствии со статье 2 Федерального закона от 07.04.2025 N 72-ФЗ статья 5 закона “О рекламе” дополняется частью 10.7 следующего содержания:

"10.7. Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" или Федеральным законом от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", а также на других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.";



Источник Федеральный закон от 07.04.2025 N 72-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" и Федеральный закон "О рекламе"