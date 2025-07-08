Новый сервис заработал на Госуслугах

Акционеры и участники ломбардов могут уведомить ЦБ о приобретении доли (акций) в уставном капитале ломбарда через Госуслуги.

На Госуслугах появился сервис, который позволяет помощью подтвержденной учетной записи направить регулятору уведомления о приобретении права распоряжения, владения или доверительного управления 10 и более % акций или долей в уставном капитале ломбарда.

Эта обязанность предусмотрена законом о ломбардах (статья 2.2 Федерального закона «О ломбардах»).



Лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) ломбарда, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал ломбарда, обязано направить уведомление в ломбард и в Банк России в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Банка России.

Ранее учредители ломбарда направляли такое уведомление почтой в порядке предусмотренном Указанием Банка России от 30.11.2020 № 5638-У

Сервис доступен по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/626662/1/form