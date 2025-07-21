"Драгоценные остатки": Минфин разъяснил, какие изделия следует считать остатками в ГИИС ДМДК

Минфин разъяснил, что считать ломбардными "остатками" ювелирных изделий в ГИИС ДМДК. Это разъяснение имеет ключевое значение для ломбардов при решении вопроса - можно ли продавать невыкупа с витрин без физмаркировки или обязательно сначала отправить изделие в Пробирную палату.

Минфин разъяснил, что считать ломбардными "остатками" ювелирных изделий в ГИИС ДМДК. Это разъяснение имеет ключевое значение для ломбардов при решении вопроса - можно ли продавать невыкупа с витрин без физмаркировки или обязательно сначала отправить изделие в Пробирную палату.

По законодетельству (Постановление №270) ломбард перед продажей заложенных ювелирных изделий оптом или в розницу - обязан передать в Федеральную пробирную палату такие изделия для физмаркировки. Послабления сделаны только для "остатков" - такие изделия свободно продавать без физмаркировки, но только до сентября 2025 года.

Исключение сделано для изделий-"остатков". Что такое "остатки" для ломбардов и вызывало вопросы.

Как следует из разъяснения Минфина:

В соответствии с пунктом 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2021 г. № 270 ... юридические лица и индивидуальные предприниматели до 1 марта 2023 г. должны были внести в ГИИС ДМДК уточненные сведения (информацию) об остатках драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий по данным инвентаризации, проведенной по состоянию на 1 января 2022 г. Таким образом, остатками для ломбардов являются ювелирные изделия, которые находились в реализации в качестве невыкупленных залогов на 1 марта 2023 г.

Таким образом, по мнению Минфина все невыкупленные залоги, которые вышли в "торги" с 2 марта 2023 года - нужно обязательно передавать в ФПП для физмаркировки перед тем, как их выложить на витрину или продать оптовику. Разумеется это требование не распространяется на лом.

Ассоциация обеспокоена изъятием остатков у ломбардов правоохранительными органами. Изъятия происходят в результате визитов правоохранительных органов в ломбарды, которые последнее место имели место. Проверки нередко заканчивались полным изъятием товаров с витрин ломбарда.

Проверки являются внезапными, проводятся без предупреждения из-за чего предприниматели не всегда успевают адекватно реагировать на происходящее.

Ассоциация рекомендует быть готовыми к таким проверкам, для чего провести инвентаризацию ювелирных изделий, сверку товарных запасов в ГИИС и кладовой, проверить наличие маркировки на изделиях в соответствии с вышеуказанными разъяснениями регулятора и наличие хорошо читаемых пробирных клейм. Изделия имеющие нечитаемые и стертые клейма убрать из витрин в сейф для решения вопроса об их дальнейшей судьбе.