В соответствии с вступающими в силу с марта 2026 года поправками в закон "О драгоценных металлах", вводится требование о подтверждении характеристик драгоценных камней перед их вводом в оборот.

Минфин обновляет процедуру подтверждения классификационных характеристик драгоценных камней.

В соответствии с вступающими в силу с марта 2026 года поправками в закон "О драгоценных металлах", вводится требование о подтверждении характеристик драгоценных камней перед их вводом в оборот. После перемещения из стран, входящих в ЕАЭС, драгоценных камней требуется подтверждение их классификационных характеристик со стороны государственных лабораторий.

Подтверждать характеристики драгоценных камней будут исключительно ведомственные экспертные учреждения Минюста и Федеральная пробирная палата.

Как следует из документа, заявки на подтверждение характеристик бриллиантов предполагается подавать в ГИИС ДМДК. К заявке нужно будет приложить документы, подтверждающие происхождение драгоценных камней, а также документы, подтверждающие право собственности или иное законное право заявителя на указанные в заявке драгоценные камни и документы на заявителя.

Орган по сертификации рассмотрит заявку, произведет отбор ДК для проверки и составит акт и счет на оплату своих услуг.

Как указано в проекте приказа, новый порядок позволит повысить ответственность недобросовестных участников рынка, которые перемещают драгоценные камни из третьих стран через страны, входящие в ЕАЭС, в обход уплаты таможенных и иных государственных платежей, и вводят в оборот драгоценные камни с искаженными характеристиками, которые в дальнейшем в том числе оказываются в ювелирных изделиях в качестве вставок. Это ставит добросовестных участников рынка в неравное положение, а также наносит экономический ущерб государству и искажает прослеживаемость драгоценных камней.

С 01 марта 2026 года единый тариф за подтверждение характеристик бриллиантов составит 7000 руб. за карат.