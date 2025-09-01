Запрет продаж ювелирных изделий без маркировки с 1 сентября 2025: что это значит для потребителя и бизнеса⁠⁠

1 сентября 2025 года завершился переходный период обязательной маркировки ювелирных изделий — c этой даты каждое ювелирное изделие, которое находятся в коммерческом обороте должно быть зарегистрировано в системе отслеживания ювелирных изделий, иметь ярлык с номером изделия в этой системе, а на самом изделии лазером должна быть нанесена лазерная метка.

1 сентября 2025 года завершился переходный период обязательной маркировки ювелирных изделий - c этой даты каждое ювелирное изделие, которое находятся в коммерческом обороте, например, выставлено для продажи в витрине ювелирного магазина, должно быть зарегистрировано в системе отслеживания ювелирных изделий, иметь ярлык с специальным номером изделия в этой системе, а на самом изделии лазером должна быть нанесена лазерная микрометка в виде графического уникального DM-кода.

С сентября 2025 года лазерная метка должна присутствовать практически на всех украшениях из драгоценного металла. Поблажку сделали только для серебряных изделий, такие украшения могут не иметь лазерной метки, однако, сам код должен быть нанесен хотя бы на ярлык.

Код изделия изображается на ярлыке и на самом изделии и внешне похож на код системы "Честный знак", однако, к "Честному знаку" система ювелирной маркировки не имеет никакого отношения.

Система ювелирной маркировки это отдельная система(ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней), которая работает по отдельным правилам Постановление Правительства РФ от 26.02.2021 № 270.

Цель системы "ювелирной" маркировки - обеспечить прослеживаемость каждого грамма драгоценного металла и предоставить государству и потребителю полную информацию о происхождении, составе и характеристиках ювелирного изделия.

Чтобы проверить в магазине ювелирное изделие - покупатель может скачать официальное приложение ГИИС ДМДК и отсканировать микрокод на изделии или на ярлыке. Приложение покажет характеристики изделия, его производителя и продавца.

Если характеристики изделия не будут соответствовать информации из приложения, или изделие не будет содержать микрокода - потребитель может тут же направить жалобу в надзорные органы.

До 1 сентября 2025 года ювелирные магазины еще могли продавать украшения из золота, платины и палладия из старых запасов без лазерной метки. С наступлением первого дня осени такие изделия без лазерной маркировки ювелирный магазин обязан убрать с витрин в сейф для отправки в Федеральную пробирную палату для нанесения метки либо продать такие изделия на переплавку.

На витринах ювелирный магазин теперь может размещать украшения с лазерной маркировкой, а также некоторые категории украшений, которые разрешено продавать без микрометок - изделия из серебра, а также небольшие украшения массой менее 1 грамма, на которые нанесение лазерной маркировки невозможно из-за отсутствия места.

Для ювелирного бизнеса введение обязательных микрокодов (лазерной физмаркировки) стало испытанием на прочность. По закону все многолетние старые запасы ювелирных магазинов и заводов предприниматели должны были успеть распродать до 1 сентября 2025 года, либо успеть передать старые изделия в территориальные управления Федеральной пробирной палаты для нанесения лазерных микрокодов. Предполагалось, что с сентября 2025 года оборот немаркированных изделий будет запрещен.

Однако, резкий рост стоимости золота, падение покупательской способности населения, ограниченная пропускная способность участков маркировки палаты и значительное количество товарных запасов не позволили обеспечить маркировку всех товарных запасов на ювелирном рынке. Поэтому в конце августа 2025 года правительство опубликовало нормативный акт - Постановление Правительства РФ от 21.08.2025 N 1257, который разрешил ограниченное хранение немаркированных остатков украшений с целью их передачи в пробирную палату на маркировку. Другие операции с изделиями, такие как продажа оптом и в розницу, передача на переработку - с сентября 2025 года ювелирным магазинам запрещены.

Работа ювелирных ломбардов, на которые традиционно влияют все изменения законодательства ювелирной отрасли, также была существенно затруднена. По правилам ГИИС ДМДК, ломбардам запрещено продавать невостребованные ювелирные изделия без нанесенных лазерных микрометок (Пункт 24 Правил функционирования ГИИС ДМДК). Поэтому, если раньше при невозврате суммы займа ломбард просто продавал заложенные ювелирные изделия оптовому покупателю или выставлял на витрину, то сейчас ломбард вынужден отвозить такие изделия в Федеральную пробирную палату для нанесения на него лазерной маркировки.

Как указывает специализированное отраслевое издание "Ювелир и закон" неисполнение новых требований грозит предпринимателям как административной, так и уголовной ответственностью с лишением свободы на срок до шести лет с конфискацией изделий без маркировки. Уголовная ответственность по статье 171.1 Уголовного кодекса РФ наступает при выявлении незаконного оборота изделий без маркировки на сумму более 3,5 миллионов рублей.

Впрочем требование о наличии лазерных меток не распространяется на любой лом драгоценных металлов, на "неювелирные" изделия (изделия технического назначения), полуфабрикаты и аффинированные металлы. Такие ценности можно хранить, продавать и покупать без обязательной маркировки, но при условии отражения операций в системе ГИИС ДМДК.