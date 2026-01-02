Красносельский ювелирпром не прошел проверку ФНС

Налоговая обвинила ПАО "Красносельский Ювелирпром" в дроблении бизнеса и доначислила полмиллиарда налогов.

ФНС провела выездную налоговую проверку ПАО "Красносельский Ювелирпром" по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты по всем налогам, сборам, страховым взносам за период с 01.01.2018 по 31.12.2020.

В ходе проверки установлена взаимозависимость, аффилированность и согласованность действий проверяемого налогоплательщика ПАО "Красносельский Ювелирпром" , АО "Красносельский ювелирпром" и АО "ТПК "Алмаз-Холдинг", АО ТД "Алмаз-Холдинг" , ООО "Сонир", ООО "Инарт", ИП Гумерова Ф.Ф. , и еще более 10 ИП, ООО "Ювелирный центр "Алмаз-Холдинг" , ООО "Ювелирный магазин "Алмаз-Холдинг" , ООО "Центр "Алмаз-Холдинг", ЗАО "Алмаз-Холдинг" , ООО "Торговый дом "Алмаз-Холдинг" которые представляют собой единый хозяйствующий субъект.

Как указывает ФНС созданные лица и общество представляли собой единый производственный комплекс по производству и реализации ювелирных изделий. Разделение на "юридически" самостоятельных лиц произведено искусственно для целей минимизации налоговых обязательств, исключительно с целью применения преференциальных специальных налоговых режимов, что привело к нарушению положений пп. 1 п. 2 ст. 54.1 НК РФ.

Налоговом органом установлены лица, осуществляющие фактическое управление финансово-хозяйственной деятельностью производства и реализации ювелирных изделий под товарным знаком "Алмаз-Холдинг", которые являются выгодоприобретателями от управления данной деятельностью - Гумеров Флун Фагимович, Гумеров Артур Флунович, Гумеров Феликс Флунович.

По результатам проверки Инспекцией вынесено Решение, в соответствии с которым ПАО "Красносельский Ювелирпром" доначислены налог на прибыль организаций и налог на добавленную стоимость (далее - НДС) в общей сумме 538 462 083 руб.

Ювелирная компания не согласилась с доначислением и обратилась в суд.

Однако, суды первой и апелляционной инстанции согласились с выводами налоговиков. Суды изучили материалы дела и пришли к выводам, что

... выгодоприобретателями от управления финансово-хозяйственной деятельностью производства и реализации ювелирных изделий под товарным знаком "Алмаз-Холдинг" - Гумеровым Ф.Ф., Гумеровым А.Ф., Гумеровым Флуном Фагимовичем. создана схема осуществления финансово-хозяйственной деятельности в условиях целенаправленного формального "дробления бизнеса" путем распределения доходов между взаимозависимыми и подконтрольными лицами индивидуальными предпринимателями и организациями для применения специальных налоговых режимом (УСН, ЕНВД, Патент) в целях получения минимизации налоговых обязательств общества.

В проверяемом периоде выгодоприобретателями совершены действия по вовлечению в процесс производства и реализации ювелирных изделий подконтрольных, взаимозависимых организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы, с целью снижения своих налоговых обязательств путем формального соблюдения действующего законодательства и создания искусственной ситуации, при которой видимость действий нескольких налогоплательщиков прикрывала фактическую деятельность одного налогоплательщика - ПАО "Красносельский Ювелирпром" ИНН 441500012 (далее ПАО "КЮП"), позднее АО "Красносельский Ювелирпром" ИНН 4401147985 (далее АО "КЮП").

Как указано в постановлении суда полученные денежные средства расходовались на личные нужды семьи Гумеровых, а также на развитие иных видов бизнеса семьи, в частности пополнение кассы КЮП; расходы в государственные органы; ремонт недвижимости на Рублевке; ремонт и содержание автомобилей, ГСМ; командировочные расходы; продукты питания, лекарства, средства личной гигиены, клининг и т.д.; содержание сельскохозяйственного кооператива Шайчурино; представительские расходы (суммы выдаются свыше 1 млн. руб.); семейные торжества; покупка валюты; мобильная связь; расходы на поездки за границу .

Решение суда вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение двух месяцев в Арбитражный суд Московского округа.



Источник: Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.11.2025 N 09АП-49771/2025 по делу N А40-30818/2025