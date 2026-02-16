Минфин готовит новый штраф для ювелирной торговли

Минфин намерен ввести штрафы для бизнеса за несовпадение сведений о ювелирном изделии в системе ювелирной маркировки ГИИС ДМДК с ярлыком (биркой).

Минфин обсуждает с общественными объединениями введение нового состава правонарушения в КоАП за представление неполной и (или) недостоверной информации в ГИИС ДМДК.

Чиновники ведомства обосновывают свою инициативу тем, что получают жалобы граждан на то, что данные, указанные непосредственно на ювелирном изделии и на бирке на системной основе не совпадают с данными, содержащимися в ГИИС ДМДК, что свидетельствует о предоставлении бизнесом недостоверной информации о в систему.

Сейчас такую жалобу может отправить любой пользователь приложения ГИИС ДМДК, с помощью которого можно проверить описание изделия, отсканировав код на ярлыке.

Проблему Минфин предлагает решить новым штрафом до 60 тысяч на ИП и до 80 тыс. на юрлицо. По мнению ведомства "это позволит защитить интересы физических лиц (покупателей), добросовестных организаций, повысить ответственность участников оборота драгоценных металлов и драгоценных камней при отражении информации в ГИИС ДМДК, а также стимулировать добросовестное соблюдение обязательных требований участниками оборота драгоценных металлов и драгоценных камней».

Ярлыки ювелирных изделий на витринах действительно могут содержать недостоверную информацию и не соответствовать описанию в ГИИС ДМДК. Причиной могут быть ошибки при регистрации изделий в ГИИС ДМДК производителем или самим ювелирным магазином, в случае регистрации «остатков», ошибки при печати ярлыков.

Кроме того, не все ювелирные компании при приемке товара от поставщиков проверяют изделия и ярлыки на соответствие данных в ГИИС ДМДК, а не только на соответствие в накладных. При этом магазин нередко не проверяет ярлыки на соответствие, либо умышленно не меняет бирки на корректные ошибочно полагая, что за содержание ярлыков отвечает производитель. Однако, ответственность за ярлыки несет именно ювелирный магазин и закон не запрещает продавцу заменить ярлык с некорректной информацией.

После введения нового штрафа ювелирные магазины окажутся перед выбором, остановить работу магазина и перепроверять все ярлыки на соответствие данным в ГИИС ДМДК, либо продолжить работу, рискуя быть оштрафованным по жалобе бдительного гражданина или недобросовестного конкурента. В обоих случаях, отвечать за ошибки в государственной системе будет отвечать бизнес.