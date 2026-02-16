Уголовное дело за хранение двадцати девяти золотых слитков

После распада СССР либерализация рынка драгоценных металлов и отсутствие контроля за соблюдением закона создало иллюзию, что золото - это обычный товар, такой же как ведро картошки или помидоры. Однако, это далеко не так. Золото, серебро, платина и палладий - это ограниченные в обороте товары, которые можно сравнить с оборотом оружия. Только если россиянин найдет на улице огнестрельное оружие, у него не придет в голову забрать его домой на всякий случай. Но если речь идет о золотом слитке, то скорее всего он оставит его себе. При этом, он может и не понимать, что тем самым совершает уголовное преступление.

Эта история произошла недалеко от Назрани. Местный житель Иса нашел в лесу три килограмма золота. Это звучит как начало художественного фильма, но это реальные обстоятельства, описанные в приговоре суда.

Обладатель найденных сокровищ принес золото домой, упаковал его в полимерный пакет и рюкзак черного цвета и спрятал на втором этаже своего дома в спальне.

Драгоценный металл хранился 12 лет у Исы дома в тайнике пока однажды в дверь не постучали.

Оперативники УФСБ России по Республике Ингушетия получили информацию о незаконном хранении драгоценного металла, навестили обладателя слитков и предложили ему добровольно выдать предметы, изъятые из гражданского оборота.

Иса не стал упираться и провел правоохранителей на второй этаж дома, где достал из серой коробки, в которой находились строительные принадлежности и материалы и из рюкзака свертки, обмотанные липкой лентой типа скотч, в котором находились золотые слитки. Указанные предметы в присутствии всех участвующих лиц и представителей общественности были упакованы в полимерный пакет, который был опечатан биркой сохранности с пояснительной надписью и подписями всех лиц, а сотрудником ФСБ был составлен протокол об изъятии слитков с драгоценным металлом - золотом, в котором все участвующие лица расписались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 191 УК РФ за незаконное хранение драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере.

Суд в Назрани, рассмотрев уголовное дело признал Ису виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ст. 191 Уголовного кодекса РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года условно с испытательным сроком 1 (один) год.

Изъятые 29 золотых слитков были обращены в доход государства.

напоминает - хранение гражданами дома драгоценного металла допускается только в виде ювелирных изделий или инвестиционных слитков с соответствующему документами об их приобретении. Хранение других видом драгоценного металла несет риски привлечения к уголовной ответственности.