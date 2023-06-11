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Логотип Наталья Сорочик
Наталья Сорочик
Психология для бухгалтера

Как победить прокрастинацию, справиться с выгоранием и проработать страхи

Давайте знакомиться: меня зовут Наталья, я психолог. Планирую рассказывать вам как уберечься от выгорания, прокрастинации, страхов, и буду делиться знаниями, которые помогут в развитии самодисциплины.
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Как победить прокрастинацию, справиться с выгоранием и проработать страхи
Иллюстрация: mrsiraphol/Freepik

Добрый день, уважаемые посетители сайта «Клерк».

Месяц назад я получила письмо от Наталии Лукиной, которая приглашала меня присоединиться к вам.

Если честно, я была очень удивлена — сайт для бухгалтеров, а моя прямая специализация — психология. Но, побеседовав с Наталией, я поняла ее идею и решила попробовать немного расширить рамки своей практики. И вот, наконец, я с вами.

Давайте знакомиться. Меня зовут Наталья, я психолог-консультант.

Основные направления моей работы:

🔹Страхи.

🔹Повышенная тревожность.

🔹Утрата (любого характера).

🔹Зависимости.

🔹Эмоциональные проблемы: обида, чувство вины, состояние «жертвы».

🔹Любовь к своему телу и принятие себя.

Так же, буду рада вам помочь в вопросах самореализации и самоорганизации:

🔸Становление привычек.

🔸Страх ошибок и перемен в жизни.

🔸Работа с мотивацией и самодисциплиной.

С недавних пор веду консультации с людьми с нарушениями пищевого поведения.

Я понимаю, насколько ресурсозатратна деятельность бухгалтеров, финансовых работников. И хочу помочь вам, делясь информацией, которая поможет уберечься от выгорания, прокрастинации, страхов, поможет в развитии самодисциплины.

Надеюсь, что смогу быть полезной для каждого из вас! Отдельная благодарность Наталье Лукиной!

Наталья Сорочик

Наталья Сорочик

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Давайте знакомиться: меня зовут Наталья, я психолог. Планирую рассказывать вам как уберечься от выгорания, прокрастинации, страхов, и буду делиться знаниями, которые помогут в развитии самодисциплины.

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