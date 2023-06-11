Как победить прокрастинацию, справиться с выгоранием и проработать страхи

Добрый день, уважаемые посетители сайта «Клерк».
Месяц назад я получила письмо от Наталии Лукиной, которая приглашала меня присоединиться к вам.
Если честно, я была очень удивлена — сайт для бухгалтеров, а моя прямая специализация — психология. Но, побеседовав с Наталией, я поняла ее идею и решила попробовать немного расширить рамки своей практики. И вот, наконец, я с вами.
Давайте знакомиться. Меня зовут Наталья, я психолог-консультант.
Основные направления моей работы:
🔹Страхи.
🔹Повышенная тревожность.
🔹Утрата (любого характера).
🔹Зависимости.
🔹Эмоциональные проблемы: обида, чувство вины, состояние «жертвы».
🔹Любовь к своему телу и принятие себя.
Так же, буду рада вам помочь в вопросах самореализации и самоорганизации:
🔸Становление привычек.
🔸Страх ошибок и перемен в жизни.
🔸Работа с мотивацией и самодисциплиной.
С недавних пор веду консультации с людьми с нарушениями пищевого поведения.
Я понимаю, насколько ресурсозатратна деятельность бухгалтеров, финансовых работников. И хочу помочь вам, делясь информацией, которая поможет уберечься от выгорания, прокрастинации, страхов, поможет в развитии самодисциплины.
Надеюсь, что смогу быть полезной для каждого из вас! Отдельная благодарность Наталье Лукиной!
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