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Psy_Natalie
Психология для бухгалтера

Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

Когда мы сталкиваемся с чем-то неординарным, часто у нас повышается уровень тревожности. Очень важно постараться «отработать» неприятные ощущения как можно скорее. Предлагаю вам эффективную технику «дыхание по квадрату».
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Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

Как вы дышите при тревоге, страхе?

Обычно, при подобных состояниях, дыхание становится поверхностным, ускоренным. И часто это приводит к гипервентиляции легких — в крови возникает перенасыщение кислорода и снижение СО2.

Из-за такого дисбаланса, несмотря на повышенный уровень кислорода, происходит кислородное голодание клеток головного мозга. Казалось бы — абсурд, но нет.

Это явление называется эффектом Вериго-Бора.

Гипоксия может вызвать головокружение, ком в горле, трудности с дыханием, удушье, предобморочное состояние.

Если появляется ощущение страха, паники — крайне важно нормализовать баланс кислорода и СО2, а так же снизить уровень адреналина.

Предлагаю вам простую, но действенную технику «дыхание по квадрату».

  1. Найдите глазами любой прямоугольный/квадратный предмет: фоторамка, экран телевизора (на улице, например, окно). Можно делать это с закрытыми глазами, представляя воображаемый квадрат.

  2. Считая про себя до четырех, плавно перемещайте взгляд по часовой стрелке: делая вдох — по верхней грани, задержите дыхание и скользите взглядом по правой вертикальной грани, выдох — по нижней грани, при задержке — по левой вертикальной грани. Вдох делайте через нос, выдыхайте ртом.

  3. Выполняйте упражнение, пока ваше дыхание и общее состояние не придет в норму.

Скорость счета должна быть комфортной для вас.

Эту методику можно проводить и в профилактических целях, если вы, в целом, склонны к тревожным состояниям.

Берегите себя!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

8 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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    Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

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