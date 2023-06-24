Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

Как вы дышите при тревоге, страхе?
Обычно, при подобных состояниях, дыхание становится поверхностным, ускоренным. И часто это приводит к гипервентиляции легких — в крови возникает перенасыщение кислорода и снижение СО2.
Из-за такого дисбаланса, несмотря на повышенный уровень кислорода, происходит кислородное голодание клеток головного мозга. Казалось бы — абсурд, но нет.
Это явление называется эффектом Вериго-Бора.
Гипоксия может вызвать головокружение, ком в горле, трудности с дыханием, удушье, предобморочное состояние.
Если появляется ощущение страха, паники — крайне важно нормализовать баланс кислорода и СО2, а так же снизить уровень адреналина.
Предлагаю вам простую, но действенную технику «дыхание по квадрату».
Найдите глазами любой прямоугольный/квадратный предмет: фоторамка, экран телевизора (на улице, например, окно). Можно делать это с закрытыми глазами, представляя воображаемый квадрат.
Считая про себя до четырех, плавно перемещайте взгляд по часовой стрелке: делая вдох — по верхней грани, задержите дыхание и скользите взглядом по правой вертикальной грани, выдох — по нижней грани, при задержке — по левой вертикальной грани. Вдох делайте через нос, выдыхайте ртом.
Выполняйте упражнение, пока ваше дыхание и общее состояние не придет в норму.
Скорость счета должна быть комфортной для вас.
Эту методику можно проводить и в профилактических целях, если вы, в целом, склонны к тревожным состояниям.
Берегите себя!
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