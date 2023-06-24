Тревожность. Как успокоить нервную систему «в моменте». Практика «дыхание по квадрату»

Когда мы сталкиваемся с чем-то неординарным, часто у нас повышается уровень тревожности. Очень важно постараться «отработать» неприятные ощущения как можно скорее. Предлагаю вам эффективную технику «дыхание по квадрату».

Как вы дышите при тревоге, страхе?

Обычно, при подобных состояниях, дыхание становится поверхностным, ускоренным. И часто это приводит к гипервентиляции легких — в крови возникает перенасыщение кислорода и снижение СО2.

Из-за такого дисбаланса, несмотря на повышенный уровень кислорода, происходит кислородное голодание клеток головного мозга. Казалось бы — абсурд, но нет.

Это явление называется эффектом Вериго-Бора.

Гипоксия может вызвать головокружение, ком в горле, трудности с дыханием, удушье, предобморочное состояние.

Если появляется ощущение страха, паники — крайне важно нормализовать баланс кислорода и СО2, а так же снизить уровень адреналина.

Предлагаю вам простую, но действенную технику «дыхание по квадрату».

Найдите глазами любой прямоугольный/квадратный предмет: фоторамка, экран телевизора (на улице, например, окно). Можно делать это с закрытыми глазами, представляя воображаемый квадрат. Считая про себя до четырех, плавно перемещайте взгляд по часовой стрелке: делая вдох — по верхней грани, задержите дыхание и скользите взглядом по правой вертикальной грани, выдох — по нижней грани, при задержке — по левой вертикальной грани. Вдох делайте через нос, выдыхайте ртом. Выполняйте упражнение, пока ваше дыхание и общее состояние не придет в норму.

Скорость счета должна быть комфортной для вас.

Эту методику можно проводить и в профилактических целях, если вы, в целом, склонны к тревожным состояниям.

Берегите себя!