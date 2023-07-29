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Psy_Natalie
Общество

Квадрат Декарта. Принимать правильные решения легко!

Мы годами не можем на что-то решиться потому, что ждем особого момента, одобрения других или просто не понимаем, чего хотим. Как разобраться в творящемся в голове хаосе?
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Квадрат Декарта. Принимать правильные решения легко!
изображение https://pictures.pibig.info/

Мы каждый день сталкиваемся с необходимостью принятия каких-либо решений. Начиная бытовыми: в чем пойти на работу и что съесть на завтрак и, заканчивая более глобальными: какую специальность или направление работы выбрать, становиться ли родителями.

И если простые решения даются нам относительно легко, то с серьезными возникают определенные сложности. Я хочу предложить вам очень простую, но эффективную технику принятия решений, чтобы поступать наиболее взвешенно в любой ситуации: квадрат Декарта.

Его суть чрезвычайно проста.

Для начала следует нарисовать этот самый квадрат Декарта на листе бумаги. Сделать это совсем не сложно: просто расчертите лист на четыре части и впишите в каждый сектор необходимый вопрос (см. изображение). Расположение вопросов некритично.

изображение https://goal-life.com/

После того, как справитесь с художественной частьючестно и не задумываясь надолго ответьте себе на четыре поставленных вопроса.

Давайте представим, что вы решили сменить место работы. Как в таком случае работать с данной техникой?

Что будет, если это произойдет?

Что будет, если это не произойдет?

Я буду иметь более высокую зарплату.

У меня будет привычный образ жизни.

Будет интереснее работать, так как эта сфера мне ближе.

У меня будет зарплата, которая не удовлетворяет всех моих потребностей.

Придется выходить из зоны комфорта, так как вначале будет сложно.

Будет постоянное беспокойство в связи с отсутствием перспектив.

Чего не будет, если это произойдет?

Чего не будет, если это не произойдет?

У меня не будет привычной и размеренной жизни, особенно вначале.

У меня не будет достаточно денег, чтобы обеспечивать свою семью.

У меня не будет комплекса вины из-за того, что я не использовал шанс, который мне представился.

У меня не будет стрессовых ситуаций, связанных с новой работой.

У меня не будет проблем с деньгами.

У меня не появятся шансы на карьерный рост.

Имейте в виду, что все ответы нужно записывать на бумагу.

Следует также отметить, что отвечая на вопрос конкретного сектора, постарайтесь полностью абстрагироваться от всех других мыслей. Также не нужно смотреть на вопросы из других частей квадрата Декарта, чтобы они вас не отвлекали.

Обычно, принимая решение, человек зацикливается только на положительных моментах. Квадрат Декарта помогает рассмотреть ситуацию более объективно.

Проясните для себя последствия каждого возможного решения, и вы сможете поступить правильно.

Посмотрите на ответы и разберитесь со своими приоритетами: от чего вы готовы отказаться, чтобы получить желаемое, а от чего — нет.

Берегите себя!

Psy_Natalie

Psy_Natalie

9 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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