Как проверить последние изменения в ЕГРЮЛ не выходя из гугл-таблицы. Лайфхак для главбуха

В рамках проявления должной осмотрительности многие компании вынуждены проверять статус контрагента в ЕГРЮЛ. Думаю почти все юристы/бухгалтеры знают как это сделать, но есть способ получить данные из ЕГРЮЛ не выходя из гугл-таблицы.

В прошлых заметках я писал как с помощью гугл-таблиц отслеживать статус по судебному делу и поступление новых дел по компании в суды общей юрисдикции города Москвы. Похожим образом можно мониторить ЕГРЮЛ.

Итак, к примеру, у вас есть таблица с интересующими вас юриками. В ячейке А1 указываем ОГРН юр. лица.

В ячейке А2 введите следующую формулу: `=IMPORTXML("https://www.tinkoff.ru/business/contractor/legal/"&A1&"/history/1/";"/html/body/div[1]/div[2]/div[2]/div/div/div[1]/div")`, где https://www.tinkoff.ru/business/contractor/legal/ — это ссылка на сервис по проверке контрагентов от всем известного банка; А1 — это ячейка с ОГРН; "/history/1/" — это ссылка на вкладку с последними изменениями; "/html/body/div[1]/div[2]/div[2]/div/div/div[1]/div" — Xpath значение элемента на web-странице.

Нажимаем Enter и через секунду-другую получаем список последних изменений в ЕГРЮЛ по компании.

Отлично! Теперь каждый раз когда вы будете заходить в таблицу или указывать новый ОГРН, данные будут обновляться и вы не пропустите изменения по интересующей вас компании в ЕГРЮЛ. Отлично помогает, если вдруг появилась запись о недостоверности сведений по юр. лицу, а вы об этом не знаете.

Методом «Вставка/Раскрывающийся список» можно указать несколько ОГРН и выбирать нужный из списка.

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