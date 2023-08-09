Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине

Мягкую силу пилатеса высоко оценили тысячи и тысячи людей по всему миру. Почему? Да потому, что пилатес — это комплекс упражнений, который гарантирует статную осанку и помогает, как говориться, навести талию там, где надо! Пилатес очень полезен для людей с сидячим образом жизни, в том числе для бухгалтеров.

Регулярные занятия помогают нивелировать боли в спине, пояснице и шейном отделе. И всё же, почему пилатес — мягкая сила? Потому что такие тренировки не похожи на обычный фитнес, здесь всё направлено на точность и качество выполнения каждого упражнения. Прежде всего — это спокойный темп, ровное дыхание и плавность движений.

Однако найти действительно опытного тренера, влюблённого в своё дело, не так-то просто, их, буквально, по пальцам пересчитать и одна из них – Анастасия Мельникова.

Несколько лет назад я пришла в этот спорт из-за болей в пояснице. Сложности со здоровьем появились после беременности двойней и тогда я открыла для себя пилатес, который помог мне восстановиться. Занятия серьёзно увлекли и даже очаровали, и тогда было решено – развиваться в этом направлении дальше. Каждый раз выходила на новый уровень, а упорство и интерес к делу помогли получить серьёзное образование. Годы работы в тренерской стезе улучшили состояние здоровья и даже внешность, — рассказывает Анастасия.

Для людей, чей образ жизни малоподвижный подобные нагрузки сродни докторскому рецепту, ведь входить в движение нужно постепенно, тем более, когда позади 8-часовой рабочий день за компьютером.

Существует множество эффективных и полезных упражнений на большом оборудовании, а именно реформере, вот несколько из них:

«Русалка» — боковые наклоны из положения сидя плюс вращение корпуса. Это упражнение положительно действует на спину, расслабляет нервную систем. Также это упражнение очень помогает в улучшении осанки. В «русалке» выполняются те движения, которые мы редко делаем в повседневной жизни, в том числе в зале;

«Лебедь» — разгибание позвоночника из положения лёжа на животе. Это замечательное упражнение пилатес, цели которого: растяжка и укрепление задней поверхности бедра, спины, плеч, рук и шеи;

«Злая кошка» — сгибание и разгибание позвоночника из положения стоя на четвереньках. «Кошка» очень эффективна: упражнение улучшает гибкость позвоночника, укрепляет мышечный каркас, тренирует пресс, растягивает и стимулирует спинные нервы, успокаивает и снимает напряжение, утомление. Кроме того, оно может помочь вам добиться идеальной осанки.

При пилатесе учат правильно дышать — не грудью, а животом (как при занятиях йогой). Сами упражнения многоплановы — в каждом упражнении задействованы сразу несколько мышц, в том числе и глубокие мышечные группы, о существовании которых вы, возможно, даже не задумывались и не подозревали, что они играют не последнюю роль в формировании красивой фигуры, а также тренируют умение человека балансировать.

Чтобы прочувствовать волшебное влияние пилатеса на организм потребуется настойчивость, а самое главное — опытный специалист рядом, который подскажет и поможет добиться успеха. Результат занятий, при регулярности выполнения, оценят не только люди с сидячим образом жизни, но также и молодые мамочки, которые мечтают о стройной и подтянутой фигуре.