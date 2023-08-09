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Бухгалтеры

Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине

Мягкую силу пилатеса высоко оценили тысячи и тысячи людей по всему миру. Почему? Да потому, что пилатес — это комплекс упражнений, который гарантирует статную осанку и помогает, как говориться, навести талию там, где надо! Пилатес очень полезен для людей с сидячим образом жизни, в том числе для бухгалтеров.
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Польза пилатеса для бухгалтеров. Как «злая кошка» поможет с болью в спине
фото freepik.com

Регулярные занятия помогают нивелировать боли в спине, пояснице и шейном отделе. И всё же, почему пилатес — мягкая сила? Потому что такие тренировки не похожи на обычный фитнес, здесь всё направлено на точность и качество выполнения каждого упражнения. Прежде всего — это спокойный темп, ровное дыхание и плавность движений.

Однако найти действительно опытного тренера, влюблённого в своё дело, не так-то просто, их, буквально, по пальцам пересчитать и одна из них – Анастасия Мельникова.

Несколько лет назад я пришла в этот спорт из-за болей в пояснице. Сложности со здоровьем появились после беременности двойней и тогда я открыла для себя пилатес, который помог мне восстановиться. Занятия серьёзно увлекли и даже очаровали, и тогда было решено – развиваться в этом направлении дальше. Каждый раз выходила на новый уровень, а упорство и интерес к делу помогли получить серьёзное образование. Годы работы в тренерской стезе улучшили состояние здоровья и даже внешность, — рассказывает Анастасия.

Для людей, чей образ жизни малоподвижный подобные нагрузки сродни докторскому рецепту, ведь входить в движение нужно постепенно, тем более, когда позади 8-часовой рабочий день за компьютером.

Существует множество эффективных и полезных упражнений на большом оборудовании, а именно реформере, вот несколько из них:

  • «Русалка» — боковые наклоны из положения сидя плюс вращение корпуса. Это упражнение положительно действует на спину, расслабляет нервную систем. Также это упражнение очень помогает в улучшении осанки. В «русалке» выполняются те движения, которые мы редко делаем в повседневной жизни, в том числе в зале;

  • «Лебедь» — разгибание позвоночника из положения лёжа на животе. Это замечательное упражнение пилатес, цели которого: растяжка и укрепление задней поверхности бедра, спины, плеч, рук и шеи;

  • «Злая кошка» — сгибание и разгибание позвоночника из положения стоя на четвереньках. «Кошка» очень эффективна: упражнение улучшает гибкость позвоночника, укрепляет мышечный каркас, тренирует пресс, растягивает и стимулирует спинные нервы, успокаивает и снимает напряжение, утомление. Кроме того, оно может помочь вам добиться идеальной осанки.

При пилатесе учат правильно дышать — не грудью, а животом (как при занятиях йогой). Сами упражнения многоплановы — в каждом упражнении задействованы сразу несколько мышц, в том числе и глубокие мышечные группы, о существовании которых вы, возможно, даже не задумывались и не подозревали, что они играют не последнюю роль в формировании красивой фигуры, а также тренируют умение человека балансировать.

Чтобы прочувствовать волшебное влияние пилатеса на организм потребуется настойчивость, а самое главное — опытный специалист рядом, который подскажет и поможет добиться успеха. Результат занятий, при регулярности выполнения, оценят не только люди с сидячим образом жизни, но также и молодые мамочки, которые мечтают о стройной и подтянутой фигуре. 

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2 подписчика

Комментарии

4
  • Логотип nlukina
    nlukina 24 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    коллеги, пойдемте злую кошку делать! На лебедя я не решусь, боюсь, все скорой закончится, а вот котэ злое - запросто))

  • Логотип Мирам
    Мирам 12 минут назад

    угу за одним но. пилатес хорош, когда спинка с приложениями в порядке. и ты к этому самому пилатесу хорошо подготовлен.

    иначе -пользы=0. только странная "раскорячка" и сопровождением хихикания. Не считая того, что можно здорово себе навредить.

    • Логотип nlukina
      nlukina 9 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ну хоть посмеемся)) не,  навредить себе не надо, мы осторожную злую кошку сделаем 

  • Логотип News_online
    News_online 8 минут назад

    News_online

    Мирам, по личному опыту могу сказать, что всегда лучше обратиться к специалистам, дабы вам объяснили, как правильно выполнять упражнения и всякие "злые кошки" (кстати, лёгкое упражнение!). Потом уже можно и в одиночку дома заниматься) 

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