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Экономика России

В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще?

Москва, 28 июня 2023 г. Суммарные траты россиян на бытовую технику и электронику в первом квартале 2023 года упали на треть (32%) относительно 4Q 2022 года и в два раза (47%) по отношению к 1Q 2022, выяснили аналитики.
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В первом квартале 2023 года россияне больше всего экономили на бытовой технике и электронике. На чем экономили еще?
Изображение от freepik.com

Количество клиентов, приобретавших технику в 1 квартале 2023, снизилось на 24% относительно предыдущего квартала и на 23% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, это вызвано как отказом от покупок в категории, так и снижением трат в целом. Тем не менее показатели общих и средних трат сопоставимы с расходами покупателей с мая по ноябрь 2022 года в период сохраняющегося спроса на технику зарубежных брендов, ушедших с российского рынка. 

Тратимся только на 8 марта: косметика 

Совокупные траты на косметику в 1 квартале 2023 года относительно 1 квартала прошлого года упали более чем на четверть (28%). Спрос начал восстанавливаться в марте 2023 — аналитики зафиксировали рост средних трат покупателей более чем на 10% относительно февраля. Традиционно это связано с покупкой подарков к  8 марта. Тем не менее, 1кв 2023 года показал снижение относительно 4 кв 2022, во многом за счет января 2023 года.  Средние расходы покупателей в этой категории в 1 кв 2023 снизились на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 15% относительно прошлого года. 

Динамика трат от месяца к месяцу демонстрирует, что фактор сезонности стабильно влияет на показатели: январь — традиционно «слабый» месяц с точки зрения расходов, февраль показывает небольшой прирост, а самый большой — в марте. Аналитики Platforma полагают, что часть россиян переключилась на локальные отечественные бренды, а еще часть отказалась от покупок в категории.

Переходим на отечественное: зоотовары

Согласно данным аналитики, категория зоотоваров по всем показателям в начале года продемонстрировала снижение в сравнении со всеми кварталами предыдущего года. Количество покупателей в 1Q 2023 снизилось относительно предыдущего квартала на 17%, а совокупные траты – на 20%. Тем не менее экономии в этой категории не наблюдается, поскольку средние расходы покупателей снизились незначительно — на 4%. Вероятно, такие показатели частично связаны с последствиями начала СВО в феврале 2022 и введением санкций в части импорта зоотоваров, повлекших рост цен на эту категорию. Россияне стали активнее приобретать зоотовары отечественных производителей, цены на которые практически не отличаются от импортных.

Стало дороже: ж/д билеты

Спрос на железнодорожные билеты зависит от сезонности и роста цен на них. Россияне в 1 кв 2023 стали в среднем тратить больше (на 12%), чем в предыдущем квартале. При этом совокупное число покупателей снизилось на 19%.

Совокупные расходы в 1кв 2023 года на билеты показали рост относительно аналогичного периода прошлого года почти на 7%. Вероятнее всего, это связано с тем, что более половины прошлого года действовали антиковидные ограничения. 

На взлет: авиабилеты

С авиабилетами также работает закон сезонного спроса. Тем не менее есть серьезное различие: из-за ограничений, с которыми столкнулись россияне, средние траты выросли на 19% относительно 4 кв 2022. Перелеты подорожали при том, что летать стали меньше. Однако в отличие от Ж/Д билетов, в марте россияне, напротив, не экономили на авиабилетах ни по одному показателю относительно марта 2022 года — сумма трат относительно прошлого года выросла на 34%, а количество клиентов – на 24%.

«В марте 2023 года в рассматриваемых категориях началось восстановление экономической активности, падение которой наблюдалось с начала года. Если январь традиционно является «мертвым месяцем» с точки зрения покупок, то причины низкого спроса в феврале 2023 по большинству категорий остаются неясными», — отмечает руководитель продукта «Прогноз спроса» Platforma Николай Герантиди.

IT+Insurtech

IT+Insurtech

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Комментарии

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