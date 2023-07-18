Переход из «белых» воротничков в «синие». Опрос: готовы ли люди перейти из офиса на завод?

Удовлетворенность профессией

Половина респондентов, принявших участие в опросе hh.ru в 2023 году, являются квалифицированными рабочими с высшим образованием, каждый седьмой — линейным менеджером, и лишь 8% — квалифицированными рабочими со средним или средним специальным образованием.

В среднем, опрошенные оценивают удовлетворенность своей текущей профессией на 3,4 балла из 5, где «1» — абсолютно не довольны, «5» — полностью довольны. В 2020 году респонденты оценивали свою удовлетворенность чуть выше – на 3,6 баллов. При этом самое позитивное восприятие своей специальности на данный момент зафиксировано среди работников сферы закупок, топ-менеджмента, а также преподавателей и представителей научной сферы (по 3,7 баллов из 5). Самый низкий показатель удовлетворенности профессией оказался у работников розничной торговли — лишь 2,8 баллов.

По сравнению с показателями 2020 года наибольшее снижение уровня профессиональной удовлетворенности сейчас наблюдается у работников из Нижегородской области (с 3,9 до 3,3 баллов), а также в Московской и Новосибирской областях (с 3,7 до 3,3 баллов в каждом регионе). У сотрудников в области управления персоналом и тренингов упал уровень довольства своей работой с 4,1 до 3,4 баллов в период с 2020 по 2023 год.

Переход из «белых» в «синие»

Доля опрошенных, не готовых сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность на данный момент в целом по стране составляет 34% (то есть больше трети опрошенных). По сравнению с показателями трехлетней давности число таких желающих выросло на 11 п.п.

Особенно эта тенденция заметна в Ростовской, Саратовской и Новосибирской областях. При этом каждый третий (33%) соискатель готов сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность только в случае крайней необходимости, 14% — в случае бесплатного обучения новой специальности, столько же — в случае гарантированного трудоустройства.

Топ-5 причин, по которым респонденты были бы готовы сменить профессию на квалифицированную рабочую специальность: перспектива профессионального роста и заработка, превышающего заработок в нынешней профессии (53%), возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось хобби или увлечением (36%), возможность уйти с нынешней работы, которая уже надоела или не устраивает (35%), более широкие возможности для трудоустройства (31%), более стабильное самоощущение в случае обострения экономического кризиса (30%). Интересно, что мужчины чаще женщин готовы освоить новую рабочую специальность, причем лидирующими причинами для них стали возможность профессионального роста и увеличения дохода (57% и 48% соответственно).

В топ рабочих специальностей, на которые соискатели были бы готовы сменить профессию, вошли кондитер, пекарь, повар, швея, электрики, автомеханик, оператор конвейера, столяр и машинист. При этом по ряду профессий респонденты стали чаще указывать, что готовы её выбрать. Это зафиксировано относительно профессии механика, наладчика, кузнеца, токаря, фрезеровщика и слесаря.

На какую рабочую специальность вы готовы были бы сменить профессию? Сравнение ответов 2020 и 2023 года, Россия:

Профессия 2020 2023 Кондитер / Пекарь 24% 20% Повар 22% 16% Швея 16% 16% Электрик 15% 12% Автомеханик / Автослесарь 11% 11% Оператор конвейера 10% 8% Столяр / Плотник / Краснодеревщик 10% 11% Машинист 9% 8% Механик 8% 9% Наладчик 8% 9% Печатник 8% 7% Сварщик 7% 7% Монтажник 7% 5% Автомаляр 5% 5% Кузнец 5% 6% Крановщик 4% 4% Сантехник 4% 3% Тракторист 4% 4% Каменщик / Плиточник 3% 3% Токарь 3% 7% Фрезеровщик 3% 5% Слесарь 2% 3%

С другой стороны, есть противники смены «беловоротничковой» профессии на «синюю». Как правило, данные респонденты заявляют, что не готовы перейти на рабочую специальность, потому что заработок в нынешней профессии превосходит возможный заработок в рабочих специальностей.

Каждый третий респондент среди причин указывает, что слабо представляют себе карьеру в рабочих специальностях, немного меньше считают, что рабочие специальности не для них. 31% слишком много учились и набирались опыта, чтобы начинать заново. Ещё 29% указывают, что нынешняя профессия вдохновляет и мотивирует. А каждый пятый отмечает, что у него есть ощутимые перспективы карьерного роста в нынешней профессии, поэтому ему незачем уходить из неё.

Плюсы и минусы рабочих специальностей

Среди преимуществ квалифицированных рабочих специальностей 4 из 10 опрошенных выделяют легкость поиска работы по специальности, немного меньше — стабильность трудоустройства, чуть больше трети — навыки, полезные в повседневной жизни, 32% — ощутимость результатов работы, каждый четвёртый — уровень зарплаты.

Среди ключевых недостатков квалифицированных рабочих специальностей соискатели отмечают отсутствие карьерных перспектив (47%), уровень зарплаты (45%), низкий престиж (43%). Также респонденты отмечали среди проблем рабочих профессий: сложности поиска работы по специальности (12%) и нестабильность трудоустройства (12%).