Обзор ИТ-отрасли по итогам первого полугодия: какие зарплаты платят и насколько сложно найти работу

Раньше большинство хотели стать космонавтами, потом бухгалтерами и юристами, а теперь — программистами. Статистика подтверждает: сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства на российском рынке труда за последние годы и это породило множество уникальных ситуаций, характерных для ИТ-сектора России.

В данном обзоре будут разобраны два основных аспекта айтишного рынка труда: зарплаты и конкуренция за рабочие места, но сначала несколько ключевых моментов по отрасли в целом.

За первые шесть месяцев 2023 года российские работодатели разместили более 71 тыс. вакансий в сфере «Информационные технологии и телеком». Несмотря на высокий показатель, это на 9% меньше, чем в первом полугодии 2022.

Соискатели-айтишники при этом не сбавляют активность: более 480 тыс. резюме было опубликовано или обновлено на hh.ru с января по июнь 2023 года. Это на 11% больше, чем в аналогичном периоде 2022.

Ситуация с кадровым потенциалом в текущем году в ИТ-сфере страны достаточно сильно отличается от того, что происходило в 2021 году, когда кадровый дефицит был очень высок, а активность соискателей, наоборот, низкой. В 2023 году многое изменилось: если в июне 2021 на одну вакансию приходилось порядка 3 резюме, то сейчас более 6.

В ИТ стремится перейти больше всего представителей других профессиональных областей — там хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем в добывающем или нефтегазовом секторах, которые традиционно привлекают в России много внимания.

При этом зарплаты в ИТ-сфере стали расти не так быстро, как это было ещё пару лет назад. Хотя пока что сфера ИТ является одним из лидеров по уровню окладов на российском рынке труда и уступает в этом отношении только добывающей отрасли, находясь на одном уровне с нефтегазовым сектором. При этом начинающие ИТ-специалисты почти всегда сталкиваются низким зарплатным стартом. В некоторых регионах страны начинающий разработчик мобильных приложений может получать меньше среднестатистического курьера (39 000 р. в месяц против 45 000 р.), а оклад новичка-программиста сравним с зарплатой официанта (по 50 000 р. в месяц).

Зарплаты

На данный момент (июль 2023) медианная предлагаемая зарплата в ИТ-сфере по стране в целом достигает 53 254 ₽. Статистика показывает, что работодатели за год успели повысить доход в вакансиях лишь на 1%. По сравнению с началом II квартала динамика тоже не слишком выраженная (+2%). При этом есть регионы, где зарплатная динамика имеет даже отрицательные показатели. Так, в Москве за год предлагаемый доход в ИТ-вакансиях снизился на 7% (до 122 149 ₽), в Петербурге падение на 11% (до 95 064 ₽).

Между тем соискатели в ИТ-сфере планомерно повышают зарплатные запросы. Так, за год ожидания россиян, ищущих работу в ИТ, выросли на 18% (до 85 486 ₽), аппетиты москвичей доходят до 120 000 ₽ (рост на 20% за год), петербуржцев — до 80 000 ₽ (рост на 14%).

Наиболее яркий разрыв предлагаемых и ожидаемых зарплат на данный момент зафикисрован в ИТ-сфере Центрального ФО (работодатели в среднем указывают зарплату на уровне 57 900, а соискатели хотят более 107 000). Наименьший зарплатный дисбаланс наблюдается в Сибирском ФО (бизнес готов платить до 59 200, соискатели ожидают чуть более 61 600).

Предлагаемая зарплата в ИТ-вакансиях:

апр.23 май.23 июн.23 динамика за квартал динамика за год Россия 52 135 ₽ 52 036 ₽ 53 254 ₽ 2% 1% Москва 124 193 ₽ 124 830 ₽ 122 149 ₽ -2% -7% Санкт-Петербург 92 348 ₽ 94 976 ₽ 95 064 ₽ 3% -11%

Ожидаемая зарплата в ИТ-резюме:

апр.23 май.23 июн.23 динамика за квартал динамика за год Россия 84 213 ₽ 85 200 ₽ 85 486 ₽ 2% 18% Москва 120 000 ₽ 120 000 ₽ 120 000 ₽ 0% 20% Санкт-Петербург 80 000 ₽ 80 000 ₽ 80 000 ₽ 0% 14%

В разрезе позиций также заметна серьёзная разница в зарплатных предложениях. Например, руководителю подразделения в сфере разработки программного обеспечения на данный момент компании готовы платить порядка 286 000 ₽. Доход эксперта в этой же области будет меньше в среднем на 100 000 ₽, но все равно достаточно внушительный (порядка 175 000 ₽). А вот зарплата специалиста начального уровня в области разработки ПО, как правило не превышает 45 000₽.

Зарплаты достаточно сильно зависят от скилованности и опыта работы кандидатов, ИТ-сфера в данном случае не исключение. Между тем работодатели из разных округов готовы предложить разные зарплаты в зависимости от стажа в профессии. Самые высокие зарплаты ИТ-специалисты без опыта могут заработать в Москве и на Дальнем Востоке. Здесь медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для начинающих ИТ доходит 67 360 ₽ и 59 970 ₽ соответственно. А вот самый маленький доход для новичков в ИТ, как правило, указывают работодатели из Сибири (46 100₽). В свою очередь самую высокую зарплату опытным айтишникам (более 6 лет стажа) готовы платить компании из Дальнего Востока (предложения варьируются на уровне 130 000₽).

Обгоняют всех по зарплатным ожиданиям айтишники из Москва (120 000₽), ЯНАО (104 638₽) и Магадана (99 981 ₽).

Между тем работодатели в ходе опроса hh.ru отмечали, что лидирующей причиной, почему они отказывают в трудоустройстве потенциальным ИТ-соискателям — это завышенные зарплатные ожидания. Об этом заявили сразу 82% опрошенных компаний.

Конкуренция

Перспективность ИТ-отрасли многие россияне (как работающие, так и соискатели) оценивают как одну из самых высоких. Так, 39% опрошенных hh.ru в 2023 году заявили, что планируют сменить отрасль, в которой они трудятся сейчас на ИТ. С большим отрывом следует сфера искусства (17%), на третьем месте — образование и наука (15%). Причем попасть в ИТ стремятся как мужчины, так и женщины, как молодое поколение (47% респондентов до 24 лет), так и зрелые (48% респондентов до 34 лет), так старшее поколение (39% респондентов от 54 и старше).

Наибольший интерес к ИТ-сфере как новому месту работы (или переходу из старой отрасли) проявляют соискатели из Приволжского ФО (сразу 45% опрошенных), на втором месте Петербург (44%), на третьем — Сибирь (42%).

● Приволжский ФО — 45%.

● Санкт-Петербург — 44%.

● Сибирский ФО — 42%.

● Москва — 40%.

● Центральный ФО — 37%.

● Южный ФО и Северо-Кавказский ФО — 36%.

● Уральский ФО — 27%.

Подобная популярность отрасли порождает и повышенную конкуренцию за рабочие места среди соискателей. И особенно сильно hh индекс (соотношение числа резюме и вакансий) в ИТ-секторе как всей страны, так и отдельных регионов начал расти в 2022 году. Такая динамика, конечно же, объясняется не только ростом популярности ИТ-профессий, но и частичным уходом иностранных ИТ-компаний, а также более широкими возможностями, которые даёт работа в ИТ-секторе, например, удаленка, спрос на которую не спадает вот уже более трех лет. Наиболее высокий уровень конкуренции за рабочие места за последние годы в целом по стране был зафиксирован в сентябре 2022 года (более 8,5 резюме на вакансию), в СЗФО также в сентябре (9,7).

Для понимания ситуации на рынке труда ИТ-сферы полезно также узнать, каков уровень конкуренции в разрезе профессий. Так, по России в целом наиболее напряженная ситуация с поиском работы на данный момент сложилась среди гейм-дизайнеров (более 46 резюме на вакансию). В регионах СЗФО самая высокая конкуренция держится среди тестировщиков (72) и аналитиков данных (67 резюме), в Москве — среди руководителей аналитических ИТ-отделов (более 26) и тоже гейм-дизайнеров (25). В Петербурге в 2023 году сложнее всего найти работу из-за большого числа конкурентов дата-саентистам (более 30 резюме).

Уровень конкуренции (соотношение числа резюме и вакансий) по основным ИТ-профессиям, Россия, 2023 год:

Профессия Россия в целом СЗФО Москва Санкт-Петербург BI-аналитик, аналитик данных 13,2 67 9,3 18,3 DevOps-инженер 3,9 26,3 2,1 4,2 Аналитик 9,8 18 8,8 10,5 Гейм-дизайнер 46,3 20 25,8 26,9 Дата-сайентист 22,3 19 14,4 31,3 Дизайнер, художник 19,1 46,9 14,5 22 Маркетолог-аналитик 9,6 14,3 8,9 11,1 Интернет-маркетолог 7,2 9,8 7,8 7,9 Менеджер продукта 13,2 22,4 11,8 15,6 Программист, разработчик 5,1 10,2 3,6 5,2 Продуктовый аналитик 19,3 33,5 15 23,1 Руководитель группы разработки 10,8 33,1 10,3 8,3 Руководитель отдела аналитики 26,7 60,5 26,5 14,3 Системный администратор 8,4 11,3 6,7 8,7 Системный аналитик 5,3 22,3 3,7 4,9 Специалист по информационной безопасности 5,8 6,2 3,9 4,9 Тестировщик 14,7 72,7 7,4 15,2

Между тем конкуренция за рабочие места среди айтишников также может складываться и исходя из того, с какими языками программирования и стеками технологий\фреймворками они работают.

Анализ рынка труда показывает, что первом полугодии 2023 года чаще всего выходили на рынок труда и боролись за работу разработчики javascript (более 54 резюме на вакансию). На втором месте оказались разработчики и программисты, работающие на React (более 36 резюме на вакансию по стране). На третьем месте по уровню конкуренции — разработчики TypeScript (почти 33 резюме). Более-менее здоровая конкуренция (когда работодателям есть из кого выбирать, а соискатели не чувствуют большого числа конкурентов) на данный момент складывается среди программистов, работающих с java и php. Кроме того, зафиксирован легкий дефицит среди разработчиков 1С.