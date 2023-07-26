Как рассчитать пенсию для работающих пенсионеров. Формула для ИПК

Почти треть молодых россиян хотели бы продолжать работать по достижении пенсионного возраста и жить в том числе на свои деньги, чтобы ни от кого не зависеть. Но даже работающим россиянам положена пенсия. Как ее рассчитать, объяснил руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.

Какие бывают пенсионные выплаты

Работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию. Она состоит из двух частей: индивидуальной и фиксированной.

Кроме того, работающие пенсионеры могут получать накопительную пенсию (если она формировалась). Это выплата из отчислений работодателей с 2002 по 2013 год. Накопительная пенсия по умолчанию хранится в Социальном фонде России (СФР), но при желании эти средства можно перевести в негосударственный пенсионный фонд.

«Накопительная пенсия раньше была частью обязательного пенсионного обеспечения, — объясняет Тимур Гилязов. — В отличие от страховой, в ней есть реальные накопления. В страховой пенсии все взносы идут на выплаты сегодняшним пенсионерам, а вам засчитываются пенсионные «баллы». А накопительная пенсия (или пенсионные накопления) — это реальные деньги, которые инвестируются, и на них начисляется инвестиционный доход».

Дополнительно работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца.

Как рассчитать индивидуальную часть страховой пенсии

Размер индивидуальной части страховой пенсии зависит от индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). Это условные единицы (баллы), в которых оценивается ваш страховой стаж.

Тимур Гилязов уточняет, что страховым стажем считаются только периоды работы или иной деятельности, в течение которых за сотрудника работодателем начислялись и уплачивались страховые взносы в СФР.

Рассчитать ИПК можно по формуле, которая применяется после пенсионной реформы 2015 года: ИПК = КвСП × (ИПКс + ИПКн).

В этой формуле КвСП — это коэффициент повышения ИПК. Его применяют, если вы обращаетесь за страховой пенсией не когда наступил пенсионный возраст, а через год или позже. Максимальный КвСП — 2,32 — можно получить через 10 лет после достижения пенсионного возраста.

ИПКс — старый индивидуальный пенсионный коэффициент. То есть сумма баллов, которую вы набрали до 1 января 2015 года.

ИПКн — новый индивидуальный пенсионный коэффициент: сумма баллов с 1 января 2015 года.

Размер ИПКс и ИПКн считают по формуле: ИПКс или ИПКн = (СВ / НСВ) × 10.

В этой формуле СВ — это сумма страховых взносов, которые работодатель перечислил в СФР.

НСВ — нормативный размер страховых взносов. Его тоже придётся считать. Для этого нужно умножить на 16% предельную величину базы для исчисления взносов. Её ежегодно устанавливает правительство. В 2023 году это 1 917 000 рублей, а НСВ — 306 720 рублей.

По словам Тимура Гилязова, рассчитать ИПК вручную довольно сложно. Эксперт добавляет: «За готовыми расчётами можно обратиться онлайн в личном кабинете на сайте СФР или через Госуслуги, в отделении СФР по месту жительства или в МФЦ, а также в СберБанк Онлайн в разделе «Пенсия и сервисы СберНПФ».

«Мало кто знает, что взносы в СФР можно делать самостоятельно. Это может быть актуально, например, для самозанятых. Ведь из налогов, которые платят самозанятые, отчисления в СФР не идут. Завершив трудовую деятельность, при желании можно «докупить» недостающие баллы за деньги», — рассказывает Тимур Гилязов.

Размер фиксированной части страховой пенсии ежегодно устанавливает правительство. В 2023 году это 7567,33 рубля.

Эксперт также напомнил, что фиксированную часть пенсии могут увеличить, если:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

у пенсионера инвалидность I группы;

на иждивении пенсионера нетрудоспособный член семьи;

пенсионер проработал более 30 лет в сельском хозяйстве;

пенсионер проработал не менее 15 лет на Крайнем Севере или 20 лет в районах, приравненных к Крайнему Северу (при трудовом стаже от 20 лет у женщин и от 25 лет — у мужчин).

Как выплачивается пенсия работающим пенсионерам

Главная особенность — отсутствие ежегодной индексации в соответствии с уровнем инфляции. Но при этом для работающих пенсионеров производится перерасчёт выплат с учётом дополнительного страхового стажа и пенсионных баллов, накопленных за предыдущий год. Стоимость балла утверждена в 2023 году — 123,77 рубля.

Если работающий пенсионер увольняется, он перестаёт получать прибавку за дополнительный стаж и баллы, но его пенсия подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции с 1 числа следующего после увольнения месяца.