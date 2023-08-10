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Общество

Россияне захотели превратить свои машины в электрокары. Особый интерес к электромобилям проявила молодежь

Более 31% россиян хотят превратить свою машину в электрокар.
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Россияне захотели превратить свои машины в электрокары. Особый интерес к электромобилям проявила молодежь
фото freepik.com

Почти каждый третий россиянин хочет превратить свою машину в электрокар. Это следует из исследования «Группы Ренессанс страхование» и «Авито Авто».

31 процент опрошенных готовы пересесть на электромобиль. Больше всего такой переход заинтересовал молодых людей в возрасте до 24 лет — их доля составила 49 процентов. Для 49 процентов опрошенных мотивацией является экологичность, для 48 процентов — низкая стоимость зарядки, а для 34 процентов — безопасность электрокаров.

30 процентов россиян рассматривают установку электродвигателя ради бюджетного перехода на электротопливо. Еще 28 процентов хотят таким образом получить субсидии от государства и обнулить транспортный налог. 19 процентов привыкли к своему автомобилю и не хотят покупать новый, поэтому были бы рады переоборудовать прежнее средство передвижения.

При этом 45 процентов респондентов согласны вложить в обновление автомобиля собственные средства. 38 процентов готовы потратить на эту цель до 500 тысяч рублей, а пять процентов — от 500 тысяч до миллиона рублей. Самыми надежными после обновления россияне считают японские (60 процентов), немецкие (49 процентов) и корейские (29 процентов) автомобили.

В июне завод «Автотор» предложил россиянам переделывать старые иномарки в электромобили. Соотвествующие работы обойдутся в 100 тысяч рублей без учета стоимости запчастей.

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Комментарии

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