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Общество

Россияне хотели бы изменить даты праздничных выходных. Что не устраивает соотечественников?

Больше половины россиян не отдыхают в праздники. По мнению каждого третьего россиянина, из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка.
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Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчетного периода, показало исследование Группы Ренессанс страхование и hh.ru.

Согласно опросу, более половины работников (63%) не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (38%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, а каждый шестой (16%) идет на это ради дополнительного заработка. 9% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

Треть (34%) респондентов отмечают, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков россияне начинают замечать еще за неделю или непосредственно перед официальным выходным (28%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 43% чувствуют переутомление, 25% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 24% — на проблемы со сном.

Почти каждый второй (46%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 15% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 11% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 9% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса, россияне считают новогодние (16%), а именно первую неделю января. Главные причины — прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.

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3 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Shure
    Shure 7 минут назад

    извините в году 52 недели, а праздничных дней 14..

    откуда 4-х дневка?

    получается только 1,5 -4х дневки в месяц от силы))

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IT+Insurtech
Общество

Россияне хотели бы изменить даты праздничных выходных. Что не устраивает соотечественников?

Больше половины россиян не отдыхают в праздники. По мнению каждого третьего россиянина, из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка.

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