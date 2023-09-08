В России стали экономить на технике, косметике и животных. На чем еще можно сэкономить?

Россияне во втором квартале текущего года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2022 года покупки товаров, которые не относятся к категориям первой необходимости — техники, косметики, товаров для животных, билетов на самолеты и поезда, сообщили в компании Platforma.

Так, сокращение числа покупателей в категории бытовой техники и электроники во втором квартале относительно апреля — июня прошлого года составило 13%, в косметике — 12%. Число покупателей зоотоваров уменьшилось на 17%, авиабилетов — на 10%, железнодорожных билетов — на 16%.

Совокупные расходы потребителей на косметику в апреле — июне уменьшились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а средние траты каждого покупателя — на 3%. Аналогичная динамика наблюдается в категории бытовой техники и электроники. Рынок зоотоваров снизился на 17% при стабильных средних тратах, а совокупные расходы на авиабилеты уменьшились на 11% при сокращении средних трат на 1%.