На отдых со зверем. Исследование: 27% россиян берут животных на отдых

Россияне назвали Испанию, Великобританию и Германию самыми безопасными странами для поездки вместе с домашними животными. Их берут с собой почти 27% отдыхающих, о чем свидетельствует опрос, проведенный Ozon Travel и Группой Ренессанс страхование
В этом году россияне потратили в среднем по 15 тысяч рублей на поездку вместе с животным. Эти деньги уходили на подбор отеля, подготовку документов и перевозку домашнего любимца. Каждый четвертый россиянин (около 27%) берет с собой на отдых домашнее животное, а 11% делают это практически каждый год. К таким поездкам нужно готовиться заранее и при этом надо немало заплатить. 26% респондентов тратились на прививки, 20% — на документы для животного, 20% — на медицинское обследование, 15% — на покупку специальной переноски, 10% приобретали для питомца страховой полис.
Путешествие с домашним животным — стресс и для него и для хозяина.
22% опрошенных беспокоятся о психическом состоянии животного при перелете, 15% не нравится температура в салоне самолета, 11% недовольны тем, как грузят переноску, а у 9% домашние животные улетели в другую страну по ошибке.
Полететь отдыхать с животным стоит дороже простого «человеческого» путешествия. Больше всего приходиться тратиться в таких случаях жителям Красноярска и Перми — более чем по 100 тысяч рублей.
Данный опрос был проведен в российских городах-миллионниках методом онлайн-анкетирования в июле 2023 года. В нем приняли участие 1 579 респондентов в возрасте от 18 лет.
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Какая сладкая булочка😍