Налогообложение негосударственных пенсий: просто о сложном

Как облагаются налогами негосударственные пенсии, на какие льготы может рассчитывать налогоплательщик и как правильно оформить налоговый вычет, об этом и многом другом в посте.

Негосударственная пенсия — это опция для граждан, которые хотят обеспечить себе дополнительный источник дохода после завершения карьеры. Человек заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и в течение определенного срока самостоятельно, либо совместно с работодателем откладывает туда деньги.

Выплаты по таким программам начинаются для женщин с 55 лет, для мужчин — с 60 лет. Фонд организует инвестирование внесенных средств в надежные финансовые инструменты, благодаря чему пенсионный счет участника прирастает инвестиционным доходом.

Доход от инвестиций в России облагается налогом, поэтому желающие получать негосударственную пенсию задаются вопросами, касающимися налогообложения по договорам негосударственного пенсионного обеспечения. Разберемся по порядку.

Существует два вида негосударственного пенсионного обеспечения:

Индивидуальный пенсионный план (ИПП), когда гражданин лично заключает договор с негосударственным пенсионным фондом и ежемесячно вносит на свой счет некую часть собственного дохода.

Корпоративные пенсионные программы (КПП), когда компания, в которой работает гражданин, заключает коллективный договор НПО, включает туда сотрудника и с определённой регулярностью вносит на счет сотрудника определенную сумму. Работодатель может это делать как исключительно по своей инициативе, так и в качестве софинансирования соответствующих взносов сотрудника.

В Налоговом кодексе прописаны специальные правила налогообложения доходов физических лиц по договорам НПО.

Индивидуальные и корпоративные программы в негосударственных пенсионных фондах достаточно схожие, но есть несколько существенных различий в правилах уплаты налогов.

Как облагаются индивидуальные и корпоративные взносы в негосударственные пенсионные фонды

Взносы по ИПП и КПП не облагаются налогом. Тем не менее стоит указать на некоторые нюансы. Если налогоплательщик заключил договор ИПП, то он пополняет взносы самостоятельно из собственного дохода — как правило, из зарплаты, из которой уже ранее вычли НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Если человек за год отправил на счет ИПП условные 100 тыс. рублей, эта сумма и будет зачислена. Никаких подводных камней здесь нет, но этот счёт нужно пополнять самостоятельно.

Если же налогоплательщик принимает участие в корпоративной пенсионной программе (КПП), то организация, в которой он работает, делает на его пенсионный счёт соответствующие взносы. Их размер, а также срок и порядок зачисления зависит от правил, которые установит работодатель. Некоторые компании делают взносы только вместе с сотрудниками, другие готовы обеспечить корпоративную пенсию определённым специалистам, третьи привязывают такие льготы к выполнению плана. Чтобы узнать наверняка, необходимо прочитать соответствующий договор.

Для налогоплательщика взносы работодателя на момент их внесения также не облагаются налогом.

При оформлении КПП все бюрократические расходы берет на себя предприятие. Но плюсы для него тоже есть. Взносы по корпоративной пенсионной программе учитываются в составе расходов предприятия, таким образом уменьшается налоговая база по налогу на прибыль, плюс компании по ним не нужно платить страховые социальные взносы .

А если я заключил договор НПО в пользу третьего лица?

Если вкладчик-физлицо заключил договор с негосударственным пенсионным фондом в пользу третьего лица и вносил средства за него, то в этом случае пенсионные накопления облагаются НДФЛ. Они считаются дополнительным доходом гражданина, поэтому из них вычитается 13% подоходного налога. Есть и исключение: НДФЛ не взимается, если третьим лицом является член семьи или близкий родственник: муж или жена, родители, бабушка или дедушка, а также дети или внуки. С 1 января 2023 года такие выплаты негосударственной пенсии налогами не облагаются.

Что такое налоговый вычет и как его получить

Социальный налоговый вычет — это льгота, которую может получить налогоплательщик в случае, если он вкладывает часть своего дохода в качестве взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения. Гражданин может вернуть часть средств, потраченных на уплату НДФЛ в случае, если он заключил подобный договор.

Максимальная сумма взносов в негосударственный пенсионный фонд, с которой можно вернуть НДФЛ (13%), составляет 120 тыс. рублей ежегодно по состоянию на 2023 год. Таким образом, сейчас вернуть можно не более 15,6 тыс. рублей.

Важно! Если клиент НПО вносит на счет свыше 120 тыс. рублей ежегодно, лимит налогового вычета остаётся неизменным. Даже если вы вносите в договор НПО по 200 тыс. рублей каждый год, максимальный возврат налога составит все те же 15,6 тыс. рублей.

Процедура оформления налогового вычета по ИПП и КПП отличается.

Как получить налоговый вычет по индивидуальному пенсионному плану

Если у вас открыт личный кабинет в ФНС и оформлена электронная подпись, запросить налоговый вычет можно онлайн. Таким способом вы можете вернуть часть подоходного налога за три последних года взносов в НПФ.

Для оформления налогового вычета потребуются следующие документы:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ (заполняется на сайте ФНС). Копия договора негосударственного пенсионного обеспечения. Ее можно получить в фонде. Заверенная копия лицензии НПФ. Ее тоже нужно запросить в фонде. Выписка о состоянии именного счета в негосударственном пенсионном фонде с указанием осуществленных взносов в период, за который вы хотите оформить налоговый вычет. Платежные документы, подтверждающие факт взносов на счет НПФ. Это все. Налоговая проверка в упрощенном порядке проводится в течение 30 дней, затем в течение 15 дней происходит возврат средств. То есть, в большинстве случаев средства будет зачислен на счет гражданина в течение 45 дней.

Как получить налоговый вычет по корпоративной пенсионной программе

Это может быть проще, чем по ИПП, ведь иногда бюрократические издержки может взять на себя бухгалтерия предприятия. От налогоплательщика потребуется только три документа:

Заявление о предоставлении социального налогового вычета, которое подается в бухгалтерию компании. Заявление о перечислении пенсионных взносов в пенсионную программу из заработной платы или иных доходов. Копия договора негосударственного пенсионного обеспечения. Ее можно получить в фонде.

В этом случае вычет по НДФЛ в размере 13% от взноса по программе учитывается в налогообложении в следующем месяце, то есть налогоплательщик просто уплачивает НДФЛ в сумме меньшей на 13% от пенсионного взноса.

Руководитель направления СберНПФ Тимур Гилязов.