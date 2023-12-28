Как научить ребенка разумным тратам

В вопросе детских трат без контроля не обойтись, но важно выдерживать баланс, чтобы ребенок учился самостоятельности, считает исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина. Она рассказывает, какие принципы помогут научить ребенка обращаться с деньгами эффективно и как сделать процесс контроля за детскими расходами максимально комфортным.

Первое, что необходимо осознать родителю, — необходимость соблюдать баланс контроля и свободы. Тотальный контроль чреват тем, что ребенок может начать обманывать, а подростки зачастую делают это мастерски.

Школа — это место, где контролировать траты, как правило, сложно. А если ребенок расплачивается в школе наличными, — то и вовсе невозможно.

Сформировать доверительные отношения помогут открытые и честные разговоры о том, какие траты можно отнести к вредным, а какие — к полезным, — и спокойная реакция на слова и действия ребенка. Опыт воспитания собственных детей показывает, что в будущем это окупается.

Дети хорошо понимают причинно-следственные связи. Можно на простых примерах говорить о принципах накопления и влиянии импульсивных трат.

Например: «Ты купила газировку и игрушку, и теперь у тебя не хватает на самокат. Если бы ты отложила эту сумму, смогла бы накопить на самокат уже до конца месяца. А теперь на эту покупку нужно будет откладывать столько-то времени по столько-то денег, и тогда получится его приобрести».

О допустимых и недопустимых тратах следует договариваться «на берегу». Это всегда вопрос доверия между родителем и ребенком. Важно, чтобы договоренности соблюдали обе стороны.

Обладая властью над ребенком, у родителя, конечно, есть возможность поступать так, как ему вздумается. Однако в родителях дети видят пример для подражания. Нарушение взрослыми установленных договоренностей чревато снижением уровня доверия к ним со стороны ребенка.

В худшем случае детям начнет казаться, что договоренность — это нечто необязательное, нет смысла договариваться с тем, кто может по собственному желанию её отменить, причём без последствий.

Онлайн-траты — только вместе

Я не рекомендую позволять ребенку совершать онлайн-покупки как минимум до появления у него собственных денег. Например, до появления подработки.

В то же время, стоит подключать детей к совместному онлайн-шопингу.

Приведу пример. Периодически я заказываю еду онлайн. Мой четырехлетний ребенок может выбрать, что ему хочется, однако саму оплату провожу именно я.

Детям постарше можно позволить изучить сайт: например, где можно посмотреть фрукты, где сладкое, что сколько стоит, сколько штук есть в наличии, как отображаются товары, которых нет в продаже. Таким образом, ребенок получает представление, что покупку можно совершать онлайн, но доступа к карте у него нет — это зона ответственности родителя. Игрушки же, на мой взгляд, стоит покупать оффлайн, чтобы ребенок мог ее потрогать, подержать в руках, и определиться, точно ли она ему нравится или нет.

Ребятам постарше (в 12–14 лет) можно позволить совершать онлайн-покупки через родительский аккаунт, предварительно договорившись о допустимом размере трат.

Еще одна проблема — фишинговые сайты. Злоумышленники научились мастерски подделывать сайты интернет-магазинов и маркетплейсов, даже самых крупных и известных. Маленький ребенок едва ли сможет отличить сайт добросовестных продавцов от мошеннического. Даже взрослые люди по невнимательности могут сплоховать.

Начинаем с наличных

Наличие детской карты, безусловно, помогает отслеживать процесс трат. Поэтому приучать к пластику надо постепенно. Пока ребенок маленький, он может не ощущать лимита на карте, зато быстро поймет, что после прикладывания карты из вендингового автомата выпадет шоколадка, а продавец даст нужный товар, поэтому начинать знакомство с деньгами лучше с наличных.

Деньги желательно давать прямо в руки и оговаривать, куда они могут пойти — на бытовые траты или в накопления. Наличие физического контакта дает ощущение денег и понимание их стоимости — 50 руб., 100 руб.

Если у ребенка есть копилка, он может складывать туда деньги, пересчитывать их, обменивать на более крупные или мелкие купюры.

Понимание того, что у денег может быть разный номинал, тоже приходит не сразу. Вначале «пять денежек по 100 рублей» могут казаться ребенку большей суммой, чем одна денежка в 500 рублей». Родитель же на примере физических денег может наглядно объяснить, что такое номинал. Далее ребенок осознает наличие «ухода денег» в магазине, буквально передавая их в руки продавцу, и учится считать сдачу.

Со временем ребёнок научится тратить только часть, даже если у него на руках больше. Когда он научился обращаться с деньгами, когда понимает, что тратить можно только оговоренную сумму — здесь начинается работа не просто с деньгами, а уже с бюджетом. Это следующий уровень.

Я оформила банковскую карту своему старшему ребенку, когда он пошел в восьмой класс. До этого давала ему наличные, а все траты, в том числе в физических магазинах, совершали вместе, под присмотром.

Здесь всё зависит от уровня финансовой грамотности, и каждый родитель сам принимает решение, когда его ребёнок готов к этому переходу.