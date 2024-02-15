Любовь, розовые сопли и извращенец: «романтичный» словарь россиян к 14 февраля

Ко Дню влюбленных увеличивается не только спрос на валентинки, но и употребление слов, имеющих прямое или косвенное отношение к празднику. Расскажем, какие чаще всего произносили россияне.

Существительное «предложение» (возможно, руки и сердца), увы, звучало не часто — упоминалось лишь по разу в начале и конце указанного периода.

Чуть активнее, хоть и ненамного, вспоминали о «сердце» — в среднем 6,6 раза за день. «Романтика» в разговорах тоже присутствовала — началась с 22 раз в день в середине января, за короткий промежуток времени дошла до 40 раз и вновь опустилась до 22-х к середине февраля. «Любовь» на этом фоне бьет все рекорды: больше всего о ней говорили 12 февраля — целых 4929 раз, выяснил сервис Wazzup в опросе.

Какой же праздник без подарка: соответствующее слово в начальной форме в среднем в день произносили около 30 раз, а образованный от него глагол «дарить» куда больше — почти 2,5 тысячи раз. К слову, сам «праздник» тоже мелькал в чатах, самый пик пришелся на 11 февраля — 709 раз.

Удивительно, но в отношении главного символа Дня влюбленных все куда скромнее, чем ожидалось. «Валентинка» в беседах присутствовала самое частое — 64 раза, которые пришлись на 8 февраля. К сожалению, не может похвастаться популярностью среди собеседников и «свидание», в среднем употребленное лишь пару-тройку раз в день. А вот дамы к судьбоносной встрече, очевидно, готовились: недаром существительное «платье» набрали в начале указанного периода 1559 раз и 1635 — в конце. Тем не менее планы (если не на будущее, то по крайней мере на праздничный вечер) у людей были, раз наречие «вместе» уже к началу февраля произносили по 10 тысяч раз за день.

В среднем 150 раз в день в переписках упоминались «цветочки», около 50 раз — «конфетка», примерно 250 раз — «клубника». В стремлении сделать друг другу приятно и порадовать переписывающиеся не забывали и об экономии: слово «скидка» 10 января появилась в чатах 825 раз, ровно через месяц его написали уже 1,5 тысячи раз.

Из необычного: между собеседниками также проскакивали «ромео», «свечи», «романтический ужин» и даже «извращенец». Противники же Дня святого Валентина не преминули использовать сочетания «розовые сопли» и «чуждый нам праздник».