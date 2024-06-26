Россиянам назвали минус досрочной пенсии: ее можно потерять при выходе на работу

Россияне, которые досрочно вышли на пенсию, могут ее лишиться в случае трудоустройства.

Директор по правовым вопросам СберНПФ Кирилл Савин поделился важной информацией о досрочном выходе на пенсию. Эксперт разъяснил ключевые аспекты этого процесса, включая возможность продолжения трудовой деятельности, преимущества и недостатки раннего выхода на пенсию, а также возможные риски и ограничения.

По словам Савина, работать после выхода на досрочную пенсию можно, однако есть важный нюанс.

«Если человек, получающий досрочную пенсию по представлению службы занятости, вновь трудоустраивается, такие выплаты прекращаются. О факте трудоустройства необходимо сообщить в территориальный орган Социального фонда России», — подчеркнул эксперт.

Отвечая на вопрос о выгодности досрочного выхода на пенсию, Савин отметил, что это зависит от индивидуальных обстоятельств каждого человека.

«При принятии решения стоит учесть размер будущей пенсии, наличие альтернативных источников дохода и личного пенсионного капитала», — пояснил он.

Эксперт также рассказал о категориях граждан, имеющих право на досрочную пенсию. Такое право предоставляется, например, по следующим причинам:

выслуга лет — например, для врачей, военных и космонавтов;

статус многодетной матери, родителя или опекуна ребёнка с инвалидностью;

работа на Крайнем Севере, а также во вредных или опасных условиях, определенных правительством;

работа в гражданской авиации, спецслужбах или на одной из должностей, указанных в законе «О страховых пенсиях».

Особое внимание Савин уделил вопросу досрочного выхода на пенсию граждан предпенсионного возраста, потерявших работу.

«Чтобы оформить такую выплату, необходимо подтвердить статус безработного в службе занятости, также иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. И, наконец, заработать необходимое количество баллов: 28,2 балла в 2024 году подтвердить статус безработного в службе занятости, иметь необходимый страховой стаж и количество пенсионных баллов», — пояснил директор по правовым вопросам СберНПФ.

В заключение Савин отметил, что отказ в досрочном выходе на пенсию может быть связан с несоответствием заявителя установленным законом критериям, например, недостаточным стажем или количеством пенсионных баллов.