Почему бизнес, построенный на трудоголизме владельца, редко переживает масштабирование

Масштабирование усиливает проблему

С масштабированием появляется больше сотрудников, клиентов, проектов и задач. В таких условиях многие решения уже нельзя принимать быстро и интуитивно. В этот момент выгорание CEO становится катализатором рисков.

Решения принимаются позже, потому что любая развилка начинает съедать силы CEO, говорит Кир Воликов. Промедление маскируется под сбор данных и дополнительные встречи, но причина кроется в том, что у владельца фактически нет ресурса справляться с увеличившимися объемами работы и появлением принципиально новых задач, требующих дополнительного обдумывания.

Не только первое лицо компании, но и команда живет в режиме перезапуска. Инициативы не успевают дать эффект, микроменеджмент высасывает ресурсы, но иллюзия контроля снижает тревогу владельца. Длинные проекты требуют ресурса и последовательности, но ответственность размывается, и бизнес начинает жить короткими циклами и теряет скорость. На уровне организации ощущается падение управляемости.

Как объясняет Кир Воликов, если владелец постоянно в перегреве, то команда начинает проявлять деструктивные реакции. В их числе:

Зависимость . Люди привыкают, что инициативы не приветствуются.

Страх совершить ошибку . Когда руководитель фиксирует все решения на себе и его реакция на результат непредсказуема, сотрудники начинают согласовывать каждую мелочь и перестают брать ответственность на себя.

Уход сильных. Компетентные менеджеры, привыкшие брать на себя ответственность, обычно уходят не от нагрузки, а от бессистемного управления и снисходительного отношения к ним как к сотрудникам, нуждающимся в постоянном контроле и неспособным на самостоятельные решения.

Масштабирование вынуждает менять систему управления, когда этого не происходит, бизнес платит за рост кризисами, потерей доверия и потерей людей. «Чтобы избежать подобных проблем при масштабировании необходимо от “компании вокруг основателя” переходить к системе, где рост возможен без ежедневного героизма одного человека», — замечает Кир Воликов.

История масштабирования сети McDonald’s показывает, что рост строится на стандартах и обучении, а не на героическом контроле владельца. Компания развивала стандартизацию и обучение франчайзи, включая запуск программы, известной как Hamburger University.