Почему бизнес, построенный на трудоголизме владельца, редко переживает масштабирование

В предпринимательской среде работу на износ и страдание часто воспринимают как знак серьезности намерений и цену успеха. Бизнес, который держится на героизме владельца, может выживать на старте и показывать хорошие цифры. Но если героизм превращается в операционную модель, то масштабирование усилит все слабые места. Сооснователь экосистемы развития лидеров бизнеса FutureMakers Кир Воликов рассказывает, как выстроить систему, в которой бизнес работает не на износе владельца, а за счет грамотной командной работы.
Скрытая цена героического предпринимательства
Героический предприниматель обычно делает все сам. Он продает, нанимает, тушит пожары, контролирует качество, решает конфликты, находясь в режиме постоянной мобилизации, что дает ощущение контроля и быстрые победы.
Но в долгосрочной перспективе система, которая держится на одном человеке, обязательно даст сбой. Можно привести несколько примеров классических ошибок управления и их последствий.
Все решения проходят через одного человека. Например, СЕО лично подписывает все коммерческие предложения. Потенциальный клиент ждет готовый КП несколько дней, так как СЕО отвлекся на другие операционные задачи. В итоге клиент уходит к конкуренту. Такое часто встречается в отношении небольших по суммам сделок. Когда клиент отправляет запрос, он оценивает не только стоимость, но и скорость реакции, и зачастую 24-48 часов ожидания воспринимаются как «медленно». Другая ситуация: СЕО утверждает оплату счетов для подрядчиков и по аналогичным причинам затягивает срок оплаты их услуг, что чревато возникновением конфликтов с подрядчиками, их уходом и репутационными рисками.
Перегрузка и выгорание. Каждый день СЕО работает по 12-14 часов в день: проводит переговоры, решает проблемы клиентов и сотрудников, контролирует качество услуг. С одной стороны, это может показаться логичным, учитывая, что это его бизнес и кто, как ни владелец, может быть максимально заинтересованным в достижении высоких результатов. Но с другой стороны, через примерно через полгода-год такой режим работы обернется хронической усталостью, проблемами со сном, резкими переменами настроения и в конечном счете снижением продуктивности труда. Это, в свою очередь, влечет критические ошибки (в том числе в документах и счетах), финансовые потери и удар по репутации.
Фиксация на операционке. Типичная ситуация: каждый день СЕО выполняет рутинные вопросы, срочные задачи, решает проблемы в коллективе, тушит пожары. Чтобы принимать стратегические решения, у человека должна быть возможность качественно проанализировать рынок, ресурсы и риски. Когда он постоянно отвлекается на рутинные процессы, которые при грамотном распределении задач могут выполнять наемные менеджеры, времени на разработку стратегии у него не остается.
Масштабирование усиливает проблему
С масштабированием появляется больше сотрудников, клиентов, проектов и задач. В таких условиях многие решения уже нельзя принимать быстро и интуитивно. В этот момент выгорание CEO становится катализатором рисков.
Решения принимаются позже, потому что любая развилка начинает съедать силы CEO, говорит Кир Воликов. Промедление маскируется под сбор данных и дополнительные встречи, но причина кроется в том, что у владельца фактически нет ресурса справляться с увеличившимися объемами работы и появлением принципиально новых задач, требующих дополнительного обдумывания.
Не только первое лицо компании, но и команда живет в режиме перезапуска. Инициативы не успевают дать эффект, микроменеджмент высасывает ресурсы, но иллюзия контроля снижает тревогу владельца. Длинные проекты требуют ресурса и последовательности, но ответственность размывается, и бизнес начинает жить короткими циклами и теряет скорость. На уровне организации ощущается падение управляемости.
Как объясняет Кир Воликов, если владелец постоянно в перегреве, то команда начинает проявлять деструктивные реакции. В их числе:
Зависимость. Люди привыкают, что инициативы не приветствуются.
Страх совершить ошибку. Когда руководитель фиксирует все решения на себе и его реакция на результат непредсказуема, сотрудники начинают согласовывать каждую мелочь и перестают брать ответственность на себя.
Уход сильных. Компетентные менеджеры, привыкшие брать на себя ответственность, обычно уходят не от нагрузки, а от бессистемного управления и снисходительного отношения к ним как к сотрудникам, нуждающимся в постоянном контроле и неспособным на самостоятельные решения.
Масштабирование вынуждает менять систему управления, когда этого не происходит, бизнес платит за рост кризисами, потерей доверия и потерей людей. «Чтобы избежать подобных проблем при масштабировании необходимо от “компании вокруг основателя” переходить к системе, где рост возможен без ежедневного героизма одного человека», — замечает Кир Воликов.
История масштабирования сети McDonald’s показывает, что рост строится на стандартах и обучении, а не на героическом контроле владельца. Компания развивала стандартизацию и обучение франчайзи, включая запуск программы, известной как Hamburger University.
Ранние сигналы, что страдание — риск
Владелец может проанализировать свой стиль управления и обратить внимание на несколько паттернов поведения. Стоит насторожиться, если СЕО:
Избегает ключевых задач роли и заменяет их второстепенными активностями.
Регулярно переносит сложные разговоры и решения, которые влияют на деньги и людей.
Не фокусируется на одной идее и отменяет гипотезы, не дожидаясь эффекта.
Держит все на себе, а не строит систему заместителей.
Если в работе СЕО проявляются эти признаки, масштабирование станет настоящим стресс-тестом, который дорого обойдется бизнесу.
Что делать, чтобы заменить героизм системой
Решение начинается с признания простой вещи: масштабирование требует не большего напряжения, а иной логики управления. Пока собственник остается главным исполнителем, арбитром и контролером в одном лице, компания будет расти ровно до границы его личного ресурса. Поэтому первый шаг — осознанно развести роли, отмечает Кир Воликов. «Предприниматель должен перестать быть универсальным операционным менеджером. Он должен зафиксировать за собой стратегическую функцию: развитие продукта, поиск точек роста, ключевые партнерства, финансовую архитектуру. Все остальное должно быть перераспределено», — объясняет основатель Futuremakers.
Далее неизбежен переход от интуитивного управления к процессному. Повторяющиеся действия — от подготовки коммерческих предложений до обработки рекламаций — не могут каждый раз зависеть от настроения или занятости первого лица. Они описываются, структурируются, переводятся в регламенты и понятные алгоритмы. Это способ сделать результат воспроизводимым: когда процессы прозрачны — снижается потребность в ручном контроле, говорит Кир Воликов.
Ключевое изменение, по его словам, связано с делегированием ответственности. Передавать «задачи на исполнение» недостаточно: нужно передавать зоны принятия решений вместе с правом ошибаться в пределах согласованных рамок. Руководитель направления отвечает не за подготовку отчета, а за показатель целиком. Владелец при этом смещает фокус с проверки действий на анализ метрик. Управление через цифры и регулярные управленческие циклы позволяет сохранять контроль, не вмешиваясь в каждую деталь.
Одновременно формируется второй контур управления — слой руководителей, которые берут на себя операционную устойчивость. Это могут быть коммерческий директор, операционный директор или сильные тимлиды, в зависимости от масштаба бизнеса. Их задача — обеспечить стабильность процессов, чтобы стратегическая повестка не разрушалась ежедневной текучкой.
Наконец, стратегическая работа должна быть институционализирована. Если время на развитие не зафиксировано в календаре, оно неизбежно будет вытеснено текущими задачами. Регулярные стратегические сессии, планирование горизонтом хотя бы на год вперед, анализ рынков и конкурентной среды, по мнению Кира Воликова, — обязательная часть управленческой модели.
Когда управление переводится из режима личной вовлечённости в режим системы — с распределенной ответственностью, формализованными процессами и прозрачными показателями — рост перестаЕт зависеть от физического присутствия основателя. Компания начинает масштабироваться за счет управляемой архитектуры, а не героизма.
