Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных. Можно ли составить что-то одно?

Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных: обязательно ли оформлять все эти документы? Может достаточно какого-то одного? Ответ – одного документа недостаточно. Для наглядности разберем, что есть что и для чего нужно.

Политика обработки, согласие на обработку, положение о персональных данных... Обязательно ли оформлять все эти документы? Может достаточно какого-то одного?

Ответ – одного документа недостаточно!

Более того, если для сайта можно ограничиться двумя видами документов, то для соответствия требованиям законодательства и Роскомнадзора в области обработки персональных данных потребуются и иные документы.

Для наглядности разберем, что есть что и для чего нужно.

Согласие

Согласие на обработку персональных данных – это одно из условий, даже, пожалуй, главное условие обработки персональных данных.

Есть некоторые другие условия, когда не требуется согласие, но они в большинстве своем связаны с государственными или общественными интересами. Поэтому согласие на обработку персональных данных – это первая необходимость для их обработки!

Политика

Политика в отношении обработки персональных данных – это документ-декларация для граждан, чьи персональные данные Вы обрабатываете.

В соответствии с требованиями законодательства данный документ должен быть опубликован, в том числе на страницах сайта в Интернете, с использованием которых осуществляется сбор персональных данных.

Как правило, в политику включают и сведения о реализуемых оператором требованиях к защите персональных данных, к которым также должен быть обеспечен неограниченный доступ, как и к политике.

Согласие на обработку персональных данных и политика в отношении обработки персональных данных – это два документа, которые должны быть на Вашем сайте/странице!

Положение

А вот положение о персональных данных – это уже локальный акт оператора-юридического лица по вопросам обработки персональных данных, который подробно регулирует данную деятельность оператора.

Это может быть одно положение, которое охватывает весь спектр требуемых вопросов, или несколько положений, могут быть иные порядки, приказы и инструкции, определяющие деятельность по вопросам обработки персональных данных.

Эти документы не публикуются для общего доступа, но их наличие проверяется Роскомнадзором.

Автор: Юлия Тулинова, Юрист для онлайн-бизнеса, блогеров, фрилансеров

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