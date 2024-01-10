Налоговые изменения. Чего ждать онлайн-бизнесу в 2024 году?

Как обычно, много изменений вносится в налоговое законодательство, повышается административная ответственность в направлениях, значимость которых для общества и государства выходит на первый план, по всем направлениям усиливается защита прав граждан, возрастает регулирование информационной сферы.

Ну, вот и начался новый трудовой год!

Чего ждать онлайн-бизнесу в текущем году в сфере правового регулирования?

По моему мнению основным лейтмотивом 2024 года останется оптимизация правовых основ, продолжение их приспособления под меняющиеся условия. Введенные ранее послабления постепенно уходят.

Как обычно, много изменений вносится в налоговое законодательство, повышается административная ответственность в направлениях, значимость которых для общества и государства выходит на первый план, по всем направлениям усиливается защита прав граждан, возрастает регулирование информационной сферы.

Так, в частности:

изменена административная ответственность за условия договора, ущемляющие права потребителя, введена за навязывание дополнительных товаров/работ/услуг, а также за не рассмотрение требований потребителя;

уточнен перечень информации, распространяемой с нарушением закона, за что во внесудебном порядке может быть заблокирован информационный ресурс;

налоговая получила право в определенных случаях исключать ИП из ЕГРИП;

увеличились штрафы в области обработки персональных данных;

ограничены способы авторизации на сайтах, остался год на приведение их в соответствие с новыми требованиями;

увеличены лимиты для ИП на УСН: до 199,35 млн. руб. для работы по ставкам УСН 6% и 15%, до 265,8 млн. руб. для работы по ставкам УСН 8% и 20%;

увеличены размеры страховых взносов для ИП: фиксированная часть — с 45 832 до 49 500 руб., дополнительная часть — с 257 061 до 277 571 руб.;

теперь все платежи в бюджет необходимо перечислять только платежными поручениями со статусом «01» и каждый квартал посылать уведомление об исчисленных налогах. При этом, в 2024 году не будут начисляться пени за ошибки или непредставление уведомления по ЕНП об исчисленных налогах, если на ЕНС достаточно средств для погашения обязанности по уплате налога;

теперь ИП при передаче документов через личный кабинет на сайте ФНС обязаны использовать усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Правда, есть исключения. Так, уведомление об исчисленных налогах и заявление на зачёт ИП разрешили подавать с усиленной неквалифицированной электронной подписью;

ФНС утвердила новые формы книг учёта доходов и расходов, в том числе для УСН и ПСН.

Что делать онлайн-бизнесу в условиях активного нормотворчества и ужесточения регулирования?

Адаптироваться, меняться и обязательно сотрудничать минимум со специалистами двух профилей: бухгалтером и юристом.

Почему сотрудничать с юристомнеобходимо? Потому что:

былой относительной стабильности законодательной базы уже нет и в среднесрочной перспективе вряд ли будет; самим отслеживать все изменения – это состояние нервозности, дополнительная нагрузка и отвлечение ресурсов от основной деятельности; установленная государством ответственность уже выше стоимости услуг соответствующих специалистов.

Не привлечение юриста и бухгалтера – это уже не экономия, а неприемлемый уровень риска для бизнеса!

Автор: Юлия Тулинова, Юрист для онлайн-бизнеса, блогеров, фрилансеров.

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