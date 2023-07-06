Как специалисту за год заработать 1 млн.руб. с помощью блога в TenChat

Рассказал про свой личный опыт ведения блога, о 5-ти эффективных методах продвижения и какие достижения получил за год работы в блоге. Чтобы узнать как привлечь новых клиентов и как заработать читайте статью.

Всем привет, меня зовут Ярослав Сафронов, я арбитражный юрист по банкротству.

В 2022 г. я стал вести свой первый профессиональный блог, в котором доступным языком делюсь своим практическим опытом в решении правовых задач моих доверителей.

Площадкой для такого формата я выбрал социальную сеть Тенчат, что из этого вышло и где я сейчас вы узнаете из этой статьи.

В марте 2022 г. я зарегистрировался в новой для себя социальной сети TenChat и был удивлен как социальная сеть объединила в одном месте интересных людей и возможности продвижения каждого эксперта.

При этом мне как юристу первое время было не просто подстроится под работу в TenChat, т.к. буквально с 2015-2020 г. я работал судьей в третейском суде и основными моими текстами на 50% были судебные решения, изложение обстоятельств по делу и документальных доказательств, а в остальное время я занимался частной юридической практикой и готовил процессуальные документы для защиты моих доверителей в делах по банкротству, поэтому описывать свой практический опыт для обычных людей и предпринимателей было не просто.

Однако, я смог быстро этому научиться у своих коллег смежников, у которых читал посты на различные правовые темы и подсматривал о стилистике изложения сложных юридических терминов простым русским языком.

Первые месяцы после регистрации я активно изучал алгоритмы социальной сети, чтобы суметь беспрепятственно получить новых клиентов без дополнительных вложений.

Регистрации предшествовали всем известные события по блокировке других социальных сетей, кстати в которых у меня почти не было опыта в продвижении собственных услуг. Я там был больше пользователем, чем специалистом. Да и нужно честно признаться, что зашел я в эти соцсети, когда уже первопроходцы, в том числе юристы и адвокаты заняли свою нишу и конкурировать с ними без опыта и внушительных расходов на рекламу не было смыла.

До ТЧ я был зарегистрирован в ВК и на 9111, но в ВК я больше время от времени вел группу, а на 9111. ру больше делился теорией законодательства чем практикой, отвечал на целевые вопросы пользователей, поэтому Тенчат считаю 1-й соцсетью, где я смог собрать, актуализировать и поделиться своим профессиональным опытом преследуя 3 цели:

правовое просвещение пользователей по моей специализации;

продвижение личного бренда;

поиск новых клиентов.

Поэтому, как только я зарегистрировался в Тенчат, так сразу начал вести активную виртуальную жизнь в нем.

Каждый день я изучал профили и посты других пользователей, смотрел как другие привлекают целевую аудиторию, общался в комментариях в блогах и в личных сообщения, а также делился своим опытом по решению правовых задач, основанной на личной практике.

За 12 месяцев я многому научился, в том числе понял, как нужно привлекать целевую аудиторию, переводить ее в клиентов и делиться правовыми рекомендациями так, чтобы всем было понятно и комфортно.

За это время я протестировал различные теории и гипотезы, проверял методики других экспертов в собственном блоге, и вывел для себя оптимальную схему работы, с которой делюсь в настоящей публикации.

Хочу сразу отметить, что я далек от интернет-маркетинга, у меня нет специализированного опыта по контент маркетингу и продвижению в соцсетях.

Все чего я добился сделано на основе проб и ошибок. Как говорится не ошибается тот, кто не чего не делает, вот и я пробовал и пробую разные способы продвижения своих услуг.

Как раз и хочу поделиться о том, как добиться высоких охватов блога и постов, а также какие у меня сейчас результаты.

Мои рекомендации специалистам, начинающим вести свой блог в TenChat:

С чего нужно начать после регистрации - указать свое имя и фамилию в профиле без указания должности, т.к. для должности есть соответствующее поле. Под именем есть пространство, которое здесь именуется как БИО, кнопка — редактировать профиль, в котором нужно указать основные ваши достижения в профессии и в жизни, а также ваши интересы. Важно помнить, что первое время мы работаем на блог, ваши читатели и потенциальные клиенты должны понять, что у вас есть компетенция и экспертность, и чтобы их не отпугнуть множеством непонятных терминов, описывайте свои услуги и возможности максимально доступным языком, чтобы понять, чем вы занимается мог даже ребенок. Стоимость своих услуг в 1-е время можно не указывать, дайте вашему блогу вырасти и наполниться экспертным контентом, тогда потенциальные клиенты будут сами интересоваться об условиях работы с вами. Ссылки на свои сайты вы можете указать в специальном разделе подробная информация, т.к. в основном поле редактора профиля ссылки будут не активны.

Без контента вы далеко продвинуться не сможете, поэтому разберем 5 эффективных способов продвижения.

1-й способ — публикация экспертного контента

Каждый специалист выбирает свою тактику изложения информации в своих блогах для привлечения внимания потенциальных клиентов и информационного просвещения.

TenChat по сравнению с другими соцсетями ценит уникальный экспертный контент, который ранее не был опубликован на других ресурсах, а также является авторским.

Следовательно, моя рекомендация если вы ведете одновременно сразу несколько соцсетей, публикуйте в 1-ю очередь свои авторские тексты в TenChat, а затем уже через пару часов в других соцсетях, т.к. уникальность и применимость текстом оценивается внутренним алгоритмом, построенным искусственным интеллектом, и при соответствии всем условиям пост имеет высокие шансы показаться не только вашей аудитории, которая входит в деловые связи, но и тем пользователям которые на вас не подписаны, т.е. выйти в глобальную ленту. Пост будет иметь значок — ⚡

Таким образом, TenChat абсолютно каждому автору позволяет воспользоваться бесплатной рекламой как своего поста, так и своего профиля, и эта возможность является 1 из 5 эффективных способов продвижения личного блога и бренда.

Кроме того, дополнительным бонусом для самых активных может быть выбор вашего блога для подборки командой TenChat — Авторы недели, тогда количество внимания со стороны пользователей к вам вырастет в 10-ки раз.

Публиковать посты можно не более 2-х раз в день для эффективного продвижения каждого поста, однако можно посты делать и реже. Первый год я публиковал свои посты 1 раз в 2-3 дня. Сейчас мой блог состоит из 3300 подписчиков, я имею верификацию и высокий рейтинг профиля, что позволяет мне публиковать свои посты 1 раз в 7-10 дней, при этом каждый мой новый пост приводит 2-3 клиентов на мои услуги.

2-м способом продвижения является поиск деловых связей через нижнюю консоль приложения — кнопка Связи

Поиском можно воспользоваться, указав параметры, либо нажать на кнопку Бизнес — тиндер и система сама вам предложит пользователей на которых вы можете подписаться и установить деловую связь для взаимовыгодного сотрудничества.

3-м способом продвижения являются Чаты, т.е. коммуникация через личные сообщения

Каждый может написать друг другу в личные сообщения, обратится с вопросом или предложением, однако не стоит рассматривать чаты как способ агрессивной рекламы, т.к. при рассылке спама есть риск быть заблокированным.

Поэтому, прежде чем писать в л/с другому пользователю, ознакомьтесь с его профилем, начните с приветствия и обращения по имени, узнайте о возможности задать вопрос или предложить свои услуги.

Кстати, недавно я проводит эксперимент по продажам своим услуг через «холодные сообщения».

Результаты меня порадовали, я смог без особых напрягов продать свои услуги заинтересованным подписчикам. Об этом расскажу чуть позже в других публикациях.

4-м способом эффективного продвижения является комментарии в блогах других авторов

Нужно помнить, чтобы ваш блог рос новыми подписчиками нужно не только публиковать экспертные посты или о жизни и увлечениях, но и посещать чужие блоги их комментировать. При этом ваши комментарии это мини-презентация вас как специалиста, поэтому я рекомендую не ограничиваться сухими фразами по типу «Круто, огонь и т.д.», а дать развернутый комментарий, который будет по теме поста в поддержку автора или ваше мнение, а также покажет уровень вашего профессионализма.

Помните, что по комментарию в том числе, потенциальные клиенты оценивать каждого человека с целью возможного обращения за услугами.

5-м способом продвижения является реклама у блогеров и упоминания вашего профиля другими пользователями TenChat

Я покупал рекламу у блогеров Тенчат в первые месяцы своего продвижения в Тенчат. Форматы рекламы были разные:

интервью, где можно познакомиться своих читателей через ответы на вопросы;

публикации, созданные копирайтерами о предлагаемых услугах;

публикации собственного авторства, размещенные в других блогах; Чтобы взять максимальный эффект от рекламы – набрать подписчиков, которых нужно перевести в разряд клиентов необходимо быть активным как в своем блоге, так и в чужих блогах. То есть все способы желательно совмещать одновременно, тогда и блог будет расти, и эксперт будет все время на виду у целевой аудитории и рейтинг профиля будет повышаться.

Затраты на рекламу в совокупном объеме составили: 75 000 рублей за период с апреля по октябрь 2022 г.

Стоимость рекламы варьируется от 5 000 до 15 000 рублей и зависит от известности блогера в ТЧ, а также от вовлеченности его подписчиков и ваших потенциальных клиентов, с которыми вам предстоит провести работу после первого контакта под постом, в том числе через личные сообщения.

Как и обещал в начале статьи, что готов поделиться своими достижениями в Тенчат:

У меня появилось 100 партнеров (адвокаты, юристы, бухгалтеры и аудиторы, маркетологи и дизайнеры, и другие специалисты), с которыми я могу обсудить проекты и согласовать взаимовыгодные условия чтобы оказать клиентам услуги оперативно и максимального качества.

Каждый мой пост генерирует 2-3 новых клиента — я могу регулировать свою нагрузку и доход из ТЧ.

12 октября 2022 г. мой блог попал в подборку Авторов недели. Попадание в подборку принесло мне рост блога за 1 неделю на 250 человек.

15 октября 2022 г. мой аккаунт получил верификацию — офиц. Страница После верификации доверие пользователей ко мне повысилось, и я стал изредка публиковать продающие посты.

17 февраля 2023 г. моя статья попала в пятничный дайджест полезных публикаций TenChat. То есть мою статью увидели через рассылку 2 млн пользователей ТЧ.

Мои посты индексируются в поисковых системах Яндекс и Google в топовой выдаче.

Это приятный бонус, когда публикации доступны широкому кругу читателей, которые не являются пользователями социальной сети или блога.

Сейчас на июль 2023 г. количество подписчиков более 3 300, блог теперь работает на меня и растет с минимальными временными вложениями, без финансовых затрат, при этом стоит подчеркнуть, что я развиваю его полностью самостоятельно без чей-либо помощи, и образования по маркетингу у меня нет.

Работа над блогом продолжается и Тенчат 1-я социальная сеть, с которой я стал развивать личный бренд, привлекать клиентов без финансовых затрат, делиться правовой информацией в доступной для каждого форме, объяснять сложные юридические правила простым языком и показывать свои кейсы по решению правовых задач моих доверителей.