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Банкротство

Антикризисные мероприятия. Как реструктуризация долгов в банкротстве сохраняет активы бизнеса

Рассказываю подробно чем может помочь процедура реструктуризации, если собственник бизнеса готов погасить долги с минимальными потерями.
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Антикризисные мероприятия. Как реструктуризация долгов в банкротстве сохраняет активы бизнеса

В марте 2022г. ко мне обратился доверитель для помощи в получении рассрочки решения суда о взыскании задолженности по договору займа с реализацией залоговой автотехники на сумму 10 млн рублей.

Учитывая, что кредиторы были против рассрочки, то суды отказывали доверителю в удовлетворении его требований и не давали возможности провести расчет со всеми кредиторами равными долями без реализации залогового имущества.

Один из активных кредиторов подал заявление на банкротство с целью введения процедуры реализации имущества должника.

Мы подготовили возражения на заявление кредитора и просили суд ввести реструктуризацию долгов с целью восстановления платежеспособности и проведения расчетов с кредиторами без проведения торгов.

Суд прислушался к нашим доводам и ввел процедуру реструктуризации, назначив отчет финансового управляющего на сентябрь 2022г.

Вот уже больше года как действует процедура реструктуризации долга, при этом должник еще не внес ни одного платежа в счет погашения, при этом сняты аресты с банковских счетов, а также с имущества, стоимостью 200 млн рублей, которым доверитель пользуется без ограничений в предпринимательских целях.

Расчет с кредиторами не начался по причине отсутствия проведения собрания кредиторов, которое должен провести финансовый управляющий, но с учетом указания арбитражного суда, собрание не может быть проведено пока все кредиторы не включаться в реестр требований.

Нужно отметить, что до реструктуризации долгов, мой доверитель имел проблемы со службой судебных приставов, которые списывали с банковских счетов денежные средства, пытались продать его активы, а кредиторы начисляли % и пени на сумму основного долга, тем самым увеличивая бремя финансовой ответственности доверителя.

Однако, с момента введения процедуры реструктуризации мой доверитель стал свободнее.

закон не допускает начисление и взыскание % и штрафных санкций, запрещает бесконтрольно списывать деньги с банковских счетов должника, а имущество может быть реализовано только при согласии должника.

Все расчеты регламентированы законом о банкротстве и контроль ведет финансовый управляющий, который подотчетен арбитражному суду.

За год проведения процедуры:

  • мы сняли аресты с банковских счетов ИП,

  • отменили запреты на выезд из РФ

  • доверитель ведет свой бизнес и аккумулирует средства для проведения расчета с кредиторами по графику, который будет утвержден либо собранием кредиторов, либо судом.

  • Требования кредиторов ограничены суммами, начисленными на март 2022г., т.к. с момента введения реструктуризации, начисление % и пеней недопустимо, а должник ведет расчеты только с теми кредиторами, которые включены судом в реестр.

Реструктуризация — законный и надежный инструмент в сохранении активов должника при наличии желания и возможности проведения расчетов с кредиторами, включенными в реестр требований.

Safronov_bankrotstvo

Safronov_bankrotstvo

Юрист в самозанятый

2 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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