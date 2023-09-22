Как увеличить лимит снятия денежных средств со счета должника в процедуре банкротства

В статье рассказывается о возможностях для должника получить заработную плату в полном объеме при собственном банкротстве.

В продолжение рубрики банкротства в России, я решил поделиться своим опытом как должнику получать свою заработную плату в процедуре банкротства в полном объеме, в тех случаях, когда размер выше прожиточного минимума.

Законом о банкротстве установлена возможность для должника исключить из состава конкурсной массы денежные средства, необходимые ему обеспечения жизни деятельности в размере величины прожиточного минимума (п. 3 ст. 213.25 ФЗ-127, абз. 6 п.1 ст. 446 ГПК).

Но, что делать должнику, у которого на иждивении находятся несовершеннолетние дети, и допустим у 2 супруга нет дохода или его недостаточно для их обеспечения, либо супруги вместе не проживают?

В моей практике встречаются подобные ситуации, и они разрешаются двумя способами:

Если, изначально я сопровождаю процедуру банкротства, то этот вопрос решается на уровне переговоров с финансовым управляющим , и мы вместе находим максимально комфортное решение, а именно исключаем денежные средства из конкурсной массы без обращения в суд, так было в делах: А76-13087/2018 — 30 000 руб., А76-1931/2019 — 35 000 руб., А76-11450/2019 — 50 000 руб., А76-10780/2020 — 25 000 руб., А76-46641/2020 — 25 000 руб.

В то же время есть спорные случаи, которые можно решить через арбитражный суд, так было по делу А76-27840/2016.

В первой группе дел должник имел на иждивении одного и более несовершеннолетних, заработная плата превышала прожиточный минимум.

Чтобы должнику было комфортно в процедуре мы с финансовым управляющим предоставляли доступ к счету на полную сумму, тем самым права детей не нарушались.

При этом важно отметить, что претензий со стороны кредиторов не поступало, как и суд при ознакомлении с отчетом финансового управляющего, при завершении процедуры банкротства, не выявил каких-либо нарушений по данному факту.

Во второй группе есть лишь одно дело, по которому у должника был супруг, имеющий доходы, значительно превышающие прожиточный минимум (более 50 тыс. руб.) и формально мог участвовать в содержании детей должника.

Но мы подали ходатайство в суд об исключении имущества из конкурсной массы и получили добро из суда о возможности сохранения заработной платы для должника в полном объеме.

В данном случаи мы открыто обратились в суд, уведомили кредиторов о предмете спора и получили положительное судебное решение.

Этим постом я хочу показать, что всегда можно найти варианты создания и сохранения комфортных условий для доверителя, который проходит процедуру банкротства с целью освобождения от долгов. И при этом, в данном посте я не затрагиваю тему тех законодательных пробелов, которые позволяют сохранить доходы должника на сумму от 50 тыс. руб. и выше.