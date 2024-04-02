Когда арбитражный суд откажет управляющему в признании сделки недействительной

Рассказываю, как ошибся финансовый управляющий при оспаривании сделки должника, а я смог сохранить деньги доверителя.

21 апреля 2023г. арбитражный суд города Санкт–Петербурга и Ленинградской области отказал конкурсному управляющему в удовлетворении его требований о признании платежей, совершенных в адрес моего доверителя недействительными сделками на сумму 300 000 рублей.

Для доверителя мы смогли одержать победу в 1 судебное заседание, в котором мы убедили суд, что требования конкурсного управляющего незаконны.

Основанием к вынесению отказного судебного акта было следующее:

Конкурсный управляющий выбрал неверный способ защиты нарушенного права, т.к. перед тем, как подать заявление о признании платежей с ООО в пользу моего доверителя недействительными сделками, конкурсный управляющий заявил 2 однородных требований в разные судебные инстанции, а именно:

в районном суде заявил исковое заявление о неосновательном обогащении, мотивировав тем, что со счета компании были перечислены денежные средства на банковский счет доверителя без назначения платежа;

в арбитражном суде заявил о признании платежей по договору недействительной сделкой, мотивировав тем, что у должника и конкурсного управляющего нет документов, подтверждающих оказание услуг нашим доверителем.

Неверным способом защиты прав должника со стороны конкурсного управляющего явилось то, что 1-й иск он заявил в суде общей юрисдикции и мы этим воспользовались — подав ходатайство в арбитражный суд о приостановлении судебного разбирательства до вынесения судебного акта судом общей юрисдикции сославшись на п. п. 1 п. 1 ст. 143 АПК.

Арбитражный суд отложил судебное разбирательство на 2 месяца с целью предоставления нам возможности разрешить спор в суде общей юрисдикции.

Ошибка конкурсного управляющего была в том, что в арбитражном суде спорную сделку можно было признать недействительной по п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а в районном суде закон о банкротстве не действует и доказать неосновательное обогащение не имело судебной перспективы.

В связи с чем мы в районный суд предоставили доказательства того, что в спорный период доверитель оказал информационные услуги компании и за это получил денежные средства 1 платежом.

Конкурсный управляющий напротив пытался доказать недействительность сделки ссылаясь на банкротство компании, но судья не мог применить нормы закона о банкротстве, не увидев относимых и допустимых доказательств как того требует ст. 56 ГПК отказал конкурсному управляющему в иске.

Затем мы в арбитражном суде показали судебный акт районного суда и арбитражный суд был вынужден применить нормы преюдиции и отказал конкурсному управляющему в удовлетворении исковых требований, хотя до подачи иска судебная перспектива удовлетворения требований была высокая.

Таким образом, перед тем как реализовать способ защиты нарушенного права необходимо тщательно подойти к выбору тактики и стратегии чтобы не получить отказ в удовлетворении заявленных требований.

Юрист, Ярослав Сафронов