Как доказать добросовестность при покупке автомобиля у банкрота?

Купить автомобиль с рук или в автосалоне и не стать участником судебного дела, на сегодня задача не из легких, но еще сложнее выиграть суд, если арбитражный управляющий продавца подаст иск о признании договора купли-продажи недействительной сделкой.

При этом неважно, где и как приобретается авто, по объявлению на Авито, Дром и т.д., или у дилера в автосалоне, потому что площадка, реализующая авто не дает гарантий безопасности проведения сделки, а именно гарантии, что продавец (прежний собственник) не станет банкротом в будущем и авто не заберут.

Можно задаться вопросом кто и как по какой причине захочет судиться с покупателем автомобиля. 10 лет назад такие споры были редкими, а сейчас с учетом действия закона о банкротства в отношении граждан с 2015г. такая категория споров перешла из 5-10 в год в 1000.

Законом о банкротстве арбитражный управляющий наделен правами по оспариванию сделок, совершенных должником гражданином/ИП/ЮЛ в течении 3 лет до подачи заявления о банкротстве. Сделки могут быть оспорены по продаже любого имущества, в том числе автомобиля.

Чтобы в суде не потерять автомобиль и уплаченные деньги нужно совершить следующие действия:

убедиться, что цена авто соответствует рынку, а именно не занижена на 20% и более по сравнению с аналогами;

установить, что собственник не имеет долговых обязательств по исполнительному производству на суммы выше стоимости по сделке;

установить, что собственник не является участником судебного спора, который еще не окончен на день сделки;

установить автомобиль не является предметом залога, а собственник не является залогодателем;

установить, что в отношении собственника не возбуждена процедура банкротства в арбитражном суде или в МФЦ;

если автомобиль имеет явные повреждения или неисправности и цена снижена, то эти моменты необходимо отразить в договоре купли-продажи;

если покупка происходит через посредника (перекупщика), то договор заключаете непосредственно с посредником и вписываете его в ПТС перед тем, как вписать себя;

если собственник владеет авто менее 6 месяцев, то по пунктам 2,3,4 нужно провести проверку предыдущего владельца авто;

в договоре купли-продажи необходимо прописывать ту сумму, которую вы реально передаете собственнику.

Чтобы не стать жертвой мошенничества или пробела законодательства необходимо перед сделкой проявить должную осторожность и осмотрительность, т.е. проверить своего продавца на наличие правовых рисков, которые могут стать препятствием к сделке.

В 2021г. я готовил правовую позицию для своего доверителя в арбитражный суд, в котором рассматривался иск арбитражного управляющего о признании сделки продавца недействительной.

Предыстория была такова, что доверитель купил неисправный автомобиль за 400 000 рублей у продавца, который потом подал заявление на банкротство. Автомобиль был отремонтирован и продан за 1 275 000 рублей. Спустя время к доверителю обратился арбитражный управляющий и предложил вернуть автомобиль или 1 500 000 рублей.

В результате проведенной работы по сбору доказательств, в том числе перечисленных в пунктах 2,3,4,5,6 мною была подготовлена правовая позиция и приобщены доказательства, в результате чего арбитражный суд отказал конкурсному управляющему и сохранил деньги моего доверителя.

С полным текстом судебного акта можно ознакомиться в деле № А76-6269/2018.

Юрист, Ярослав Сафронов