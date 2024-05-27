Обзор определения ВС от 27.05.2024 г. по исключению из конкурсной массы

27 мая 2024 г. Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу должника гражданина и отменил все судебные акты, направив дело на новое рассмотрение.

Суть жалобы была в том, что гражданин на собственном земельном участке построил жилой дом, в котором проживает совместно со своей семьей. Однако, зарегистрировать жилой дом ему не позволили финансовые обстоятельства.

Те, кто строил свой дом знают, чтобы оформить документы, необходимо пройти 7 кругов ада, получить необходимые «визы» и потратить сумму денег, чтобы получить все разрешения и зарегистрировать свои права на дом.

Так вот, в споре, по судебному делу А23-9744/2020, который был рассмотрен в арбитражном суде Калужской области по делу о банкротстве физического лица, как раз рассматривалась ситуация, имеет ли право гражданин жить в недостроенном доме, и оставить его как единственное жилье без реализации с целью погашения задолженности по кредитам и займам.

Необходимо отметить, что финансовый управляющий поддерживал должника, во всех судебных инстанциях, однако кредиторы, были не довольны поведением должника и финансового управляющего, стремились изъять земельный участок и продать его на открытых торгах по банкротству без учета стоимости объекта незавершенного строительства.

Арбитражный суд Калужской области, а с ним апелляционная и кассационная инстанции были согласны с требованиями кредиторов и не поняли для чего должнику недостроенный дом, который по их мнению не может обладать признаками единственного жилья, следовательно, не подпадает под исполнительный иммунитет, установленный нормами ст. 446 ГПК.

Верховным Судом при рассмотрении кассационной жалобы были сделаны ряд акцентов, которые остались не замечены судами 1, 2 и 3 инстанции, но без устранения которых невозможно принять однозначное решение по делу:

независимой строительной экспертизой установлено, что незавершенное строительство представляет собой жилой дом, общей площадью 49,3 кв.м., который подключен ко всем необходимым энергетическим коммуникациям. Угроз жизни и здоровью конструктива не установлено. Дом пригоден к круглогодичному проживанию.

отсутствие юридического существования жилого дома (факта регистрации в ЕГРН) не указывает на отсутствие такого дома в принципе;

судами не установлено, имеются ли у должника и членов его семьи иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания.

суды не установили объективных причин об отмене исполнительного иммунитета соответствующие выводам, изложенным в постановлении №15-П от 26.04.2021 г. Конституционного суда.

исполнительный иммунитет применяется к земельному участку, на котором расположен объект для проживания должника и членов его семьи, и такой земельный участок подпадает под критерии ст. 446 ГПК.

Учитывая, что судьи трех инстанций полностью не установили все обстоятельства по делу, Верховный Суд отменил все судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение.

Автор полагает, что фактически Верховный Суд показал ряд условий, при которых возможно наделить недостроенный дом исполнительным иммунитетом и не дать кредиторами реализовать его в процедуре банкротства.

Выводы Верховного Суда предоставляют возможность многим должникам «спасти» свое имущество, в котором возможно постоянное проживание, т.е. реализовать судебную защиту прав на жилище.

Полагаю, что суды ответственно отнесутся к замечаниям Верховного Суда, а должник сможет реализовать свое право на судебную защиту в процедуре банкротства.

Юрист, Ярослав Сафронов.