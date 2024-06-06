Как распределяются деньги, вырученные от продажи залога в процедуре банкротства

Процедура банкротства физического и юридического лица имеет сходства и отличия, однако основные моменты установлены для всех типов банкротств.

Формирование конкурсной массы, ее пополнение и реализация зависит от действий арбитражного управляющего.

Если имущество должника было выведено до банкротства, то задача арбитражного управляющего принять правильное управленческое решение и совершить действия, результат по которым будет максимально удовлетворять интересам кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.

И если не залоговые кредиторы напрямую зависят от профессионализма арбитражного управляющего, то залоговые кредиторы от части гарантированно защищены, и вправе рассчитывать на деньги, вырученные с продажи предмета залога.

Однако нужно знать, как будут распределены денежные средства, полученные от продажи залога в ходе процедуры банкротства.

Нормами ст. 138 Закона о банкротстве установлено, что залоговый кредитор вправе рассчитывать на 70% от денежных средств, вырученных от продажи залога, а если обязательства возникли из кредитного договора, то на 80%.

Остаток в 20% резервируется на счете и подлежит выплате в пользу кредиторов по текущим платежам, связанным с предметом залога, а также погашение расходов, связанных с реализацией предмета залога, и выплата % арбитражному управляющему.

Остаток денежных средств перечисляется в пользу залогового кредитора, если его требования не были погашены.

А если были, то включается в конкурсную массу.

Чтобы было понятнее, на примере рассмотрим, как будут распределены деньги между кредиторами.

В процедуре банкротства гражданина, конкурсная масса сформирована за счет автомобиля Субару Форестер 2020 г., проданного за 2 250 000 рублей на открытых торгах.

В реестр требований кредиторов включены следующие требования: Зеленый банк на сумму 1 500 000 рублей – залоговый кредитор, Синий банк на сумму 500 000 рублей, ИП на сумму 150 000 рублей, также зафиксированы текущие расходы, связанные с реализацией предмета залога на сумму 45 000 рублей, и требования в пользу налогового органа на сумму 50 000 рублей за неуплату транспортного налога, также на счете зарезервированы деньги для оплаты вознаграждения финансового управляющего — 7%.

Деньги в сумме 2 250 000 рублей подлежат распределению следующим образом: 1 500 000 на погашение требований Зеленого банка, остаток в 450 000 руб. — 45 000 текущие расходы – 50 000 требования налогового органа — 157 500 вознаграждение финансового управляющего, остаток в 197 500 руб. будет распределен между кредиторами пропорционально их требованиям, а именно Синий банк получит 77% или 152 075 рублей из требований в 500 000 руб., а ИП получит 23% или 45 425 рублей.

Таким образом, залоговый кредитор получает 100% удовлетворения своих требований, если предмет залога продается на торгах по банкротству значительно дороже чем требований.

Именно поэтому при кредитовании под залог транспортных средств, Банк страхуя свои риски выдает сумму на 50% меньше стоимости автомобиля, закладывая риски невозврата и реализации по сниженной стоимости.

Не залоговые кредиторы, обязательства по которым обеспечиваются неустойкой или поручительство не имеют тех привилегий и гарантий, что залоговые, поэтому получают свой минимум в лучшем случае, а чаще всего остаются с неудовлетворенными требованиями.