Обзор судебной практики Верховного Суда РФ о банкротстве за 2024г. (часть 1)

25 апреля 2025г. Верховный Суд РФ опубликовал обзор судебной практики разрешения споров о несостоятельности (банкротстве), в котором рассмотрел интересные ситуации и дал разъяснения для арбитражных судов, профессиональных участников относительно разрешения споров по банкротным процессам.

Мною были выбраны пункты, заслуживающие внимание, о которых я хочу поделиться с читателями и привести примеры на разъяснения судебной практики ВС РФ

Пункт №8 - Требования контролирующих должника лиц о конкурсном оспаривании сделок должника по общему правилу не подлежат удовлетворению.

Верховный Суд РФ в своем обзоре разъясняет, что кредитор являющийся одновременно мажоритарным акционером (для акционерных обществ) или участником (для обществ с ограниченной ответственностью), обладающим большинством голосов в уставном капитале общества должника – банкрота, не вправе подавать заявления о признании сделок должника недействительными по правилам п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве в том случае, если его требования были понижены в рамках дела о банкротстве должника, в котором он является акционером или учредителем.

Для наглядности возьмем пример: в арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве АО «Лютик», у которого есть кредиторы, возникшие на основании договорных обязательств, а есть кредиторы, которые входят в состав акционеров АО «Лютик».

Один из акционеров, у которого акций 60% от уставного капитала, решил оспорить сделки, заключенные между АО «Лютик» и Зеленым Банком, который предоставил АО «Лютику» денежные средства в форме кредитной линии.

Свое заявление Акционер мотивировал тем, что предоставление кредита для АО оказалось увеличением кредиторской задолженности, как результат включение дополнительного требования в реестр требований кредиторов и нарушение прав других кредиторов за счет распределения вырученных средств от продажи имущества должника между всеми кредиторами, в том числе и Зеленым банком.

То есть мотив акционера простой – не было бы кредита, не было бы лишнего кредитора в реестре, а значит все вырученные деньги от продажи конкурсной массы можно распределить среди остальных кредиторов.

Суды 1-й, апелляционной и кассационной инстанции удовлетворили требования Акционера, признали недействительными сделки с Банком о предоставлении кредитной линии, указали, что Банк своими действиями увеличил кредиторскую задолженность, предоставил денежные средства, которые были истрачены не по целевому назначению, чем увеличили реестр требований кредиторов и уменьшили возможность для независимых кредиторов получить погашение своих финансовых требований.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации, отменяя принятые по обособленному спору судебные акты и направляя обособленный спор на новое рассмотрение, указала следующее.

«Институт оспаривания сделок должника по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, прежде всего направлен на защиту интересов независимых кредиторов, чьи требования объективно существовали к моменту совершения предполагаемого противоправного действия. У контролирующих должника лиц, в том числе являющихся кредиторами в деле о банкротстве, по общему правилу отсутствует подлежащий судебной защите материально-правовой интерес в конкурсном оспаривании сделок. Иное приводило бы к тому, что они имели бы возможность недобросовестно использовать дело о банкротстве для пересмотра итогов своей хозяйственной деятельности. Институт конкурсного оспаривания по своему предназначению направлен прежде всего на защиту кредиторов от контролирующих лиц, их недобросовестных действий по выводу активов в преддверии банкротства».

Таким образом, участник общества, которое является банкротом не наделен правом на подачу заявлений об оспаривании сделок должника, членом которого он является, даже если такие сделки причинили имущественный вред правам кредиторов. Однако, таким правом обладают другие независимые кредиторы, требования которых включены в реестр требований кредиторов должника банкрота.

Пункт 11 - Сделки, опосредующие возврат компенсационного или корпоративного финансирования, могут быть оспорены на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.

Пример подобного спора: Василий заключил договор займа с ООО «Ромашка» и предоставил ей деньги в сумме 10 000 000 рублей для погашения долговых обязательств перед Иваном (являющимся родственником Василия). Взамен ООО «Ромашка» предоставило в залог Василию свои ТМЦ, которые впоследствии передало в счет погашения обязательств по договору займа перед Василием.

С учетом сложившейся судебной практики и разъяснений ВС РФ такая форма сделок является – компенсационным или корпоративным финансированием.

Когда одно лицо являющееся заинтересованным по отношению к другому предоставляет денежные средства или имущество с целью навредить правам независимых кредиторов, а именно предоставляет деньги для погашения фактически своих же обязательств преимущественно и в обход распределения средств, при котором бы участвовали все кредиторы должника.

После возбуждения процедуры банкротства конкурсный управляющий ООО подал заявление об оспаривании сделок по п.2 ст. 61.2. Суд 1-й инстанции иск удовлетворил и отменил возврат имущества от ООО «Ромашка» к Ивану, вернув тем самым ликвидное имущество в пользу ООО «Ромашка» с возможностью распределения вырученных денег перед всеми кредиторами.

Суд апелляционной инстанции поддержал суд 1-й инстанции, а вот кассация решила иначе и переквалифицировала такие сделки на ст. 61.3 – преимущественное удовлетворение требований кредиторов, отменила лишь часть сделок, которые входили в 6-ти месячный период совершения до возбуждения процедуры банкротства.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ отменила постановление кассации и оставила в силе судебные акты суда 1-й и апелляционной инстанции, указала следующее.

«При оспаривании сделок по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, истец должен доказать факт нарушения сделкой имущественных интересов кредиторов должника. В данном случае ответчиком и должником созданы условия для максимально возможного погашения обязательств, возникших из отношений по компенсационному финансированию (для изъятия этого финансирования) в ущерб интересам независимых кредиторов, то есть для переложения на последних риска утраты компенсационного финансирования, что очевидно свидетельствует о нарушении их имущественных интересов».

На самом деле в практике стали все чаще появляться случаи, когда изначально независимые кредиторы признаются судом зависимыми и их требования понижают в реестре требований кредиторов. Происходит это потому что их действия вызывают сомнения у арбитражного суда и лиц, участвующих в деле по банкротству, и с целью защиты интересов других кредиторов, арбитражные суды признают таких кредиторов не заслуживающих правом на распределение вырученных денежных средств и понижают их требования в реестре или по другому применяют субординацию.

В своей книге о банкротстве, я также поделился опытом как не стать кредитором, требования которого могут быть понижены до 5-й очереди, и не учтены при распределении денежных средств между кредиторами 3-й очереди.

Юрист, Ярослав Сафронов