Как взыскиваются судебные расходы в деле о банкротстве

В продолжение рассмотрения обзора судебной практики, утвержденного ВС РФ от 25.04.2025г. интересным представляется пункт 23, где Верховный Суд РФ дал разъяснения относительно взыскания судебных расходов при банкротстве по обособленным спорам.

Так вот, судебные расходы, понесенные кредитором или должником, которые активно участвовали по заявлению о включении в реестр требований кредиторов другого кредитора подлежат взысканию не за счет конкурсной массы, а за счет того лица, которое проиграло процесс - обособленный спор.

Такой подход является вполне логичным и последовательным, но не для всех судебных инстанций.

Так в некоторых делах суды полагали, что судебные расходы на оплату услуг представителя одного из кредиторов, возражавшего против включения в реестр другого кредитора подлежат взысканию с конкурсной массы, т.е. должника.

Основной мотив судов был такой:

1. дело о банкротстве возбуждено в отношении должника, т.е. должник виноват в банкротстве.

2. спор по включению в ртк возник в деле о банкротстве - снова виноват должник.

3. кредитор возражал против другого кредитора в деле по банкротству, значит и суд.расходы пусть выплачивает должник.

Но если руководствоваться здравым смыслом, логикой и нормами права, то проигравшая сторона возмещает расходы в пользу выигравшей (ст. 110 АПК РФ, ст. 98 ГПК РФ).

И если активному кредитору удалось не пропустить в реестр не обоснованное требование другого кредитора, то именно с него и нужно взыскивать суд.расходы, а не с конкурсной массы.

Таким образом, Верховный Суд РФ в п.23 Обзора судебной практики от 25.04.2025г. по делам о банкротстве дал исчерпывающие разъяснения арбитражным судам касательно взыскания судебных расходов по обособленным спорам.

Кредиторам же нужно тщательнее готовится к процессам по включению требований в ртк, предоставлять совокупность доказательств, давать исчерпывающие объяснения и своевременно совершать процессуальные действия, при необходимости обращаться к специалистам.

А если оснований для включения нет или их недостаточно, помнить, что при отказе могут быть взысканы судебные расходы.

Юрист, Ярослав Сафронов