Что делать конкурсному управляющему если должник отказывается передать документы

От его активности и участия по делу зависит погашение требований перед кредиторами.

Казалось бы если менеджмент юрлица не справился с управлением юрлица в открытом океане бизнеса и судно начало тонуть в банкротстве долгов и обязательств, то конкурсный управляющий как спасатель контрагентов уполномочен применить весь арсенал спасательных инструментов и сделать все, чтобы заделать пробоину, вывести затонувший корабль к берегу, тем самым спасти туристов и экипаж корабля с помощью правовых инструментов по делу о банкротстве.

Но что делать если экипаж корабля - директор юрлица не принимает помощь, пытается скрыть от управляющего карту своих проступков и нарушений, отказывается передавать документацию, тмц, доступ к 1с и прочие документы, с помощью которых возможно спасение судна - восстановление платежеспособности или хотя бы частичное погашение требований кредиторов.

По моей личной статистике, 95% руководителей не желают сотрудничать с АУ и поэтому пока идет боестолкновение между управляющим, кредиторами и должником теряется драгоценное время, от которого зависит будут ли найдены деньги или нет. Заплатят ли работникам предприятия или нет. Найдут ли активы или они затеряются от внимания АУ и арбитражного суда.

С одной стороны АУ уполномочен законом, а с другой не все, что написано в законе возможно реализовать без сотрудничества сторон.

В моем сопровождении часто бывают дела, где АУ предъявляет претензии к контрагентам по полученным деньгам в результате хозяйственной деятельности, потому что у него нет документов, подтверждающих законность сделок, и контрагенты вынуждены защищать свои права, оправдываясь за исполнение сделок и получения за это денег.

Все происходит в суде с моим участием как юриста по банкротству, иногда в самом процессе, иногда в стадии переговоров мы находим и основания получения средств и их законность.

Но бывают случаи когда есть только банковские выписки но нет первичных документов, а мы находимся на стороне АУ по делу о банкротстве, которое возбуждено со стороны кредитора, потому что должник решил, что он страус и спрятав голову в песок все проблемы уйдут сами по себе.

И вот кредиторы ждут своих денег, а АУ не понимает кому и за что были перечисления, обоснованы или нет. С кого нужно взыскивать, или может было продано какое-то имущество. Ладно если оно было поставлено на балансовый учет, а если это был товар - те же автомобили, которые были собственностью юрлица, но зафиксированы как товар без регистрации в гибдд.

На помощь в единообразии подхода, месяц назад Верховный Суд в своем обзоре от 25.04.2025г. дал разъяснения как АУ нужно поступать.

А именно:

сначала подать претензию контрагенту с целью получить первичные документы, подтверждающие законность перевода;

если ответа не претензию нет, то подача иска в суд на неосновательное обогащение в порядке ст. 1102 ГК РФ

Если контрагент докажет в суде, что деньги получены в результате исполненной сделки, то суд вероятнее всего откажет в иске, но у АУ будет основание оспорить такую сделку по правилам ст. 10, 168-170 ГК РФ или по ст.61.2 или 61.3 закона о банкротстве.

Такой подход является аналогом действий при взыскании денег, когда нет данных о получателе средств и Верховный Суд фактически подтвердил правильность этого подхода в п.24 Обзора судебной практики ВС РФ от 25.04.2025г.

Юрист, Ярослав Сафронов